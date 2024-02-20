"Інтенсивність боїв висока": Жорін повідомив про наступ РФ на Ласточкине

Окупанти не зупинилися на Авдіївці і зібрали достатню кількість складу, щоб піти в наступ на цьому напрямку далі.

https://glavred.net/ukraine/intensivnost-boev-vysokaya-zhorin-soobshchil-o-nastuplenii-rf-na-lastochkino-10543433.html Посилання скопійоване

Жорін повідомив про наступ РФ на Ласточкіно / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, DeepState

Росіяни захопили Авдіївку і втратили в штурмі міста рекордну кількість солдатів, проте на цьому російські загарбники не зупинилися і продовжують тиснути на Сили оборони України на цьому напрямку. Про це розповів заступник командира 3ОШБр Максим Жорін у своєму телеграм-канал.

Згідно зі словами військового, ворог на Авдіївському напрямку має стільки сил і засобів, скільки можуть дозволити йому піти в наступ далі і він це зробить.

"Зараз третя штурмова разом з іншими підрозділами зайняла певні рубежі оборони навколо Авдіївки. Інтенсивність боїв висока, але, звичайно не настільки жорстока, як була в місті", - заявив Жорін. відео дня

Також він додав, що після Авдіївки основним наступом для росіян став населений пункт Ласточкине.

Крім іншого, заступник командира 3ОШБр Максим Жорін повідомив, що у бригади є чітке усвідомлення того, що в місті ворог накопичив достатню кількість сил для подальшого наступу.

Ситуація на фронті

Як повідомляв Главред, російські загарбники спробували піти в штурм на позиції 224 ОШБр у складі 6 БМП і 1 танка. До того ж, у штурмі брала участь піхота. Про це повідомили аналітики центру DeepState.

Також, за минулу добу Сили оборони України на Бахмутському напрямку знищили та поранили 191 російського окупанта, крім того, українські військові ліквідували 118 одиниць озброєння і техніки противника.

До того ж, після захоплення Авдіївки окупанти намагатимуться розширити територіальний контроль за межі міста. Однак, незважаючи на взяття під контроль міста, російським військам навряд чи вистачить боєздатності.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.