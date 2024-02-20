1 куля дасть 10 отворів: в Україні створили унікальні патрони для ЗСУ

Нові патрони нададуть можливість ефективної боротьби з ворожими FPV-дронами. Їх можуть отримати всі захисники України.

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В Україні оздали унікальні патрони для ЗСУ / колаж: Главред, фото: Сергій Флеш

В Україні винайшли патрони для бійців Сил оборони, які допоможуть збивати ворожі дрони. Нова зброя нагадує пістолет, а куля зможе залишити не одне, а цілих десять отворів. Про це повідомив техноблогер і військовий аналітик Сергій Бескрестнов у своєму телеграм-каналі.

За словами аналітика, він вже випробував патрони в дії.

"Фахівці працюють, сподіваюся вийде виріб, який ми дамо кожному солдату. Моє завдання після готовності виробу до серії, домогтися його впровадження в ЗСУ", — повідомив він. відео дня

Дана зброя віддалено схожа на пістолет, вона має невеликий розмір і дуже зручна для носіння з собою. Під час пострілу можна побачити іскру, проте сама куля здатна залишити в мішені цілих 10 отворів, що гарантує її пошкодження.

При цьому, і технологія і принцип роботи зброї залишається в секреті.

Дрони в Україні

Як повідомляв Главред, віце-прем'єр і міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров стверджує, що українські виробники вже досягли рівності з країною-агресором Росією за кількістю далеких дронів-камікадзе. Про це чиновник розповів в інтерв'ю журналісту Іллі Кабачинському.

Також, порівняно з початком повномасштабного військового вторгнення РФ в Україну ситуація з українськими дронами сильно змінилася в кращу сторону, але, ворог, на жаль, теж не стоїть на місці.Про це в інтерв'ю Главреду розповіла директор Центру підтримки аеророзвідки, Керівник волонтерського проекту Victory Drones благодійного фонду Dignitas Марія Берлінська.

При цьому, Україні дуже важливі дрони і підготовлені оператори дронів для ефективної боротьби на фронті проти російських окупантів. Одним або декількома безпілотниками можна знищити російський танк і запобігти таким чином загибелі українців та великим втратам для нашої держави.

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