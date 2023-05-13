Звільнення всієї території, але цього замало: Залужний назвав мету України у війні з РФ

Україна повинна зробити все, щоб більше ніколи не повторилися події лютого 2022 року, впевнений головком ЗСУ.

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Валерій Залужний назвав головну мету у війні / Фото: УНІАН

Перемога України в війні з Росією повинна ознаменуватися не тільки виходом на кордони в межах 1991 року, але і створенням умов, що виключають в майбутньому нову агресію РФ.

Про це головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний розповів в інтерв'ю проекту журналіста Дмитра Комарова "Рік. За кадром".

"Наша перемога є однозначним звільненням всієї окупованої території України. Вся територія повинна бути звільнена. Але цього ще мало", - сказав він.

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Головком ЗСУ впевнений, що надалі Україна має зробити все, щоб більше ніколи не повторилися події 24 лютого 2022 року.

"Це повинна бути відбудована така військова інституція, яка ніколи, ну принаймні стільки, скільки будуть хотіти українці жити в мирі і спокої, ніколи не дасть можливості росіянам повторити все", — сказав він.

Співрозмовник пояснив, що у світі є приклади держав, які показують своєю поведінкою те, що їх "краще не чіпати".

"Перемога це для нас — звільнена територія і потужні надсучасні і, мабуть, дуже великі збройні сили, боєздатні, які не дадуть Російській Федерації повторити те, що сталося і те, що відбувається зараз", - додав Залужний.

Ймовірні терміни завершення війни

Раніше начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що війна в Україні завершиться з поверненням до кордонів станом на 1991 Рік. Якщо не буде повернуто під контроль Києва Крим чи Донбас, війна триватиме.

"Завершити цю війну можна тільки одним шляхом - це повернення кордонів у будь-якій формі, але кордонів наших зразка 91-го року", - сказав він.

Війна Росії проти України триватиме до 2024 року. При цьому жодна зі сторін не здобуде перемоги, але обидві відмовляться вести переговори про припинення конфлікту. Про це йдеться в "злитих" в Мережу Секретних матеріалах розвідки США, пише The Washington Post.

Директор соціологічної служби Український барометр Віктор Небоженко говорив, що війна в Україні може тривати до літа 2023 року. Причому, за його словами, війна закінчиться не перемогою України, а урочистим похороном Путіна.

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