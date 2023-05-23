'Росіяни звільняють РФ': Жданов заявив, що у країні-агресорці розпочалася громадянська війна

Військовий експерт підкреслив, що події на кордоні з Україною розвиваються дуже стрімко.

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Жданов заявив, що у РФ розпочалася громадянська війна / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, Главред

Події у Бєлгородській області свідчать про те, що у країні-агресорці Росії розпочалася громадянська війна. Таку думку висловив військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов під час стріму на своєму YouTube-каналі.

"Сьогодні рано вранці у Бєлгородській області почалися бойові дії. Два формування оголосили, що вони починають звільнення РФ від путінського режиму. Все прогнозовано і передбачувано. Згадайте перші місяці війни, коли багато хто говорив, і я у тому числі, що все закінчиться громадянською війною у РФ. Ось вона – громадянська війна в Росії. Росіяни звільняють РФ від путінського режиму. Чим не 1917 рік?" - підкреслив Жданов.

Як зазначив військовий експерт, події на кордоні з Україною розвиваються дуже стрімко. Спочатку російські ополченці почали з КПП у районі Гайворона, потім стали просуватися у напрямку Бєлгорода.

відео дня

"Остання інформація, яку я встиг отримати перед початком запису, – бої тривають за місто Гайворон і за Гора-Поділ", - розповів Жданов.

За словами полковника запасу, спочатку російське керівництво відмовлялося визнавати наявність збройного протистояння. Однак, коли російські добровольці задіяли танки, а в небі з'явилися вертольоти, то у місті Бєлгород було скликано термінове засідання, оголошено тривогу і розпочато евакуацію місцевого населення.

Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 700 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Ситуація у Білгородській області

22 травня вранці у Мережі з'явилася інформація про те, що російські добровольці Легіон Свобода Росії і російський добровольчий корпус почали свою військову операцію в прикордонних районах Білгородської області. Рейди були і в Брянській області. Також відомо, що на Білгородщині знищено контрольно-пропускний пункт РФ.

Крім того, опубліковано кадри пересування військової техніки через кордон у Білгородській області. Однак автентичність відео підтвердити поки що неможливо. У Білгородській області чути стрілянину і вибухи.

Нещодавно стало відомо, що Легіон Свобода Росії та Російський добровольчий корпус пройшли населений пункт Гора-Поділ в Білгородській області і почав штурм населеного пункту Грайворон. Бійці продовжують проводити свою військову операцію. Примітно, що від Грайворона до Бєлгорода – 80 кілометрів.

Як зазначили у Головному управлінні розвідки Міноборони України, Легіон Свобода Росії і РДК на Білгородищині проводять операцію зі створення смуги безпеки для захисту мирних українців. В операції беруть участь виключно громадяни РФ.

Дивіться відео – Білгородська область зараз: чути вибухи, регіон охоплений панікою:

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