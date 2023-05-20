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РФ "відпрацьовує" маршрути пересування: окупанти готують усунення Залужного

Олексій Тесля
20 травня 2023, 13:48 оновлено 20 травня, 14:07
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Зафіксовані ворожі фейкові новини про "загибель" командувачів ЗСУ, нагадала Ганна Маляр.
Залужний, ВСУ
РФ хоче усунути керівництво ЗСУ / Колаж фото УНІАН

Протягом війни ворог буде зацікавлений у знищенні нашого військово-політичного керівництва, тому питання його безпеки має стратегічне значення, заявила заступник міністра оборони України Ганна Маляр.

"Протягом останніх двох тижнів ми зафіксували три ворожі фейкові новини про "загибель" наших командувачів. У хронологічному порядку: Танцюра, Сирський, Залужний", - написала вона в Telegram.

Як зазначила Маляр, з одного боку, це просто перевірити і спростувати. Власне, що і було зроблено. "З іншого, треба розуміти, що росіяни схильні до фальшстартів, і нерідко працівники їх інформаційного фронту видають інформацію, не отримавши підтвердження від безпосередніх виконавців".

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Водночас заступник міністра оборони наголосила: "Об'єктивно те, що протягом війни ворог буде зацікавлений у знищенні нашого військово-політичного керівництва. І питання їх персональної безпеки зараз має стратегічне значення".

Як уточнила вона в ефірі інформаційного марафону, окупанти також "відпрацьовують" маршрути пересування Залужного з метою спроби його усунення.

Раніше ватажок ПВК"Вагнер" Євген Пригожин заявив, що бойовики нібито ліквідували командувача Сил територіальної оборони ЗСУ генерал-майора Ігоря Танцюру.

Керівник служби зі зв'язків з громадськістю Командування Сил територіальної оборони ЗСУ Олексій Дмитрашковський заявив, що це фейк.

Нагадаємо, раніше Залужний заявив, що перемога України у війні з Росією повинна ознаменуватися не тільки виходом на кордони в межах 1991 року, а й створенням умов, що виключають у майбутньому нову агресію РФ.

"Наша перемога є однозначним звільненням всієї окупованої території України. Вся територія повинна бути звільнена. Але цього ще мало", - сказав він.

Головком ЗСУ впевнений, що надалі Україна має зробити все, щоб більше ніколи не повторилися події 24 лютого 2022 року.

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