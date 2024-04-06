'Найбільш жорсткі бої на Донеччині': Сирський розкрив критичну ситуацію на фронті

На Лиманському, Оріхівському та Херсонському напрямках обстановка залишається напруженою, повідомив головнокомандувач ЗСУ.

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На фронті точаться запеклі бої з окупантами / колаж: Главред, фото: t.me/osirskiy

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів про складну ситуацію в районі проведення операції Сил оборони України.

Сирський повідомив, що противник, використовуючи перевагу у повітрі, ракетах та артилерійських боєприпасах намагається досягти своєї мети щодо виходу на адміністративний кордон Донецької області.

"Ворог продовжує ведення наступальних дій вдень і вночі, застосовуючи штурмові групи за підтримки бронетехніки. На окремих напрямках намагається вести штурмові дії в пішому порядку, хвилями, від взводу до роти, інколи батальйону. Особливо складна обстановка склалася на Бахмутському напрямку в районах східніше Часового Яру та Кліщіївки; на Авдіївському - в районах Бердичів, Орлівки, Водяного, Первомайського; на Новопавлівському – в районі Новомихайлівки", - повідомив головнокомандувач ЗСУ у своєму Telegram. відео дня

Найбільш жорсткі бої на сьогодні тривають в районах Первомайського і Водяного, а також східніше Часового Яру. Там ворог намагається прорвати оборону українських військ. Часів Яр залишається під контролем України, всі спроби противника прорватися до населеного пункту зазнали невдачі.

"На Лиманському, Оріхівському та Херсонському напрямках обстановка також залишається напруженою.Так, на Лиманському напрямку противник веде локальні наступальні дії в районах Білогорівки, Веселого; на Оріхівському – в районах Роботине та Вербового з метою відновлення втраченого положеня; на Херсонському - намагається витіснити наші війська з плацдарму на лівому березі ріки Дніпро в районі Кринки. Але успіху на цих напрямках не має", - зазначив Сирський.

Водночас на Куп'янському та Лиманському напрямках ЗСУ мають певний тактичний успіх.

"Сили оборони продовжують стійко утримувати займані рубежі та позиції, виснажувати ворога, завдавати йому значних втрат в особовому складі, озброєнні та військовій техніці", - додав він.

Хто такий Олександр Сирський Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

Нагадаємо, що окупанти захопили Водяне та просунулися в Іванівському. Російські окупанти просунулися на Донецькому напрямку. Аналітики також повідомили, що уточнюють лінію зіткнення біля Вербового Запорізької області.

Президент Володимир Зеленский розказав про дії, які не дають РФ просуватись. Українським захисникам вдалося стабілізувати позиції на фронті в умовах дефіциту снарядів. Російські окупанти не можуть просуватися вперед.

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