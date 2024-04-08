Під Калінінградом запалав російський ракетний корабель "Серпухов" - ЗМІ

У Калінінградській області сталася пожежа на російському ракетному кораблі "Серпухов". Судно зазнало серйозних пошкоджень.

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"Серпухов" - малий ракетний корабель проєкту "Буян-М" / колаж Главред, фото "Вікіпедія" та ua.depositphotos.com

У Калінінградській області країни-агресора РФ сталася пожежа на російському ракетному кораблі "Серпухов", унаслідок якої він зазнав серйозних пошкоджень. Про це повідомляє портал "РБК-Україна" з посиланням на власне джерело у спецслужбах.

За його даними, пожежа на борту "Серпухова" сталася 7 квітня. Відомо, що горів ракетоносій у військово-морській базі "Балтійськ" у Калінінградській області країни агресора РФ. Достовірно невідомо, що саме стало причиною загоряння

Як повідомляє "Вікіпедія", "Серпухов" - малий ракетний корабель проекту 21631 "Буян-М". До кінця 2016 року був у складі Чорноморського флоту. З 2017 року був переведений на Балтійський флот. Корабель був спущений на воду 3 квітня 2015 року.

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Водотоннажність - 949 т, довжина - 74,1 м, ширина - 11 м, висота - 6,57 м, осадка - 2,6 м. Екіпаж - 32 людини. Максимальна швидкість - 25 вузлів. Дальність ходу - 2500 миль (за швидкості ходу 12 вузлів). Автономність - не менше 10 діб.

Також є інформація, що, згідно з бортовим описом, корабель обладнано установкою вертикального пуску (УВП) 3С14 на 8 крилатих ракет "Онікс", у перспективі 3M22 "Циркон", а також "Калібр", що дає змогу наносити удари цими ракетами по наземних цілях на відстань до 1,5 тисячі км (з неядерною бойовою частиною).

Атаки на Чорноморський флот РФ і наслідки для ворога Україна знищила 33% бойових кораблів Чорноморського флоту РФ за час повномасштабного вторгнення Росії, відзвітував Стратком ЗСУ. У січні глава Управління розвідки України Кирило Буданов заявив, що північна частина Чорного моря вже перебуває під контролем України, зокрема газовидобувні платформи. У лютому 2024 року в розвідці Великої Британії заявили, що успішні атаки України в Чорному морі постійно змушують Чорноморський флот Росії відступати. Після припинення зернової ініціативи, Україна зуміла встановити своє домінування в західній частині Чорного моря. Крім того, робота ЧФ РФ зараз сильно ускладнена через дії українських військових. Зокрема, в окупантів виникли проблеми з оснащенням кораблів ракетами. Флот російських загарбників виявився фактично відрізаним від запасів "Калібрів", якими вони раніше часто били по українській інфраструктурі.

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