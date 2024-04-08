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Під Калінінградом запалав російський ракетний корабель "Серпухов" - ЗМІ

Дмитро Відоменко
8 квітня 2024, 15:12
У Калінінградській області сталася пожежа на російському ракетному кораблі "Серпухов". Судно зазнало серйозних пошкоджень.
Серпухов, пожежа
"Серпухов" - малий ракетний корабель проєкту "Буян-М" / колаж Главред, фото "Вікіпедія" та ua.depositphotos.com

У Калінінградській області країни-агресора РФ сталася пожежа на російському ракетному кораблі "Серпухов", унаслідок якої він зазнав серйозних пошкоджень. Про це повідомляє портал "РБК-Україна" з посиланням на власне джерело у спецслужбах.

За його даними, пожежа на борту "Серпухова" сталася 7 квітня. Відомо, що горів ракетоносій у військово-морській базі "Балтійськ" у Калінінградській області країни агресора РФ. Достовірно невідомо, що саме стало причиною загоряння

Як повідомляє "Вікіпедія", "Серпухов" - малий ракетний корабель проекту 21631 "Буян-М". До кінця 2016 року був у складі Чорноморського флоту. З 2017 року був переведений на Балтійський флот. Корабель був спущений на воду 3 квітня 2015 року.

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Водотоннажність - 949 т, довжина - 74,1 м, ширина - 11 м, висота - 6,57 м, осадка - 2,6 м. Екіпаж - 32 людини. Максимальна швидкість - 25 вузлів. Дальність ходу - 2500 миль (за швидкості ходу 12 вузлів). Автономність - не менше 10 діб.

Також є інформація, що, згідно з бортовим описом, корабель обладнано установкою вертикального пуску (УВП) 3С14 на 8 крилатих ракет "Онікс", у перспективі 3M22 "Циркон", а також "Калібр", що дає змогу наносити удари цими ракетами по наземних цілях на відстань до 1,5 тисячі км (з неядерною бойовою частиною).

Що відомо про ракету Онікс

Атаки на Чорноморський флот РФ і наслідки для ворога

Україна знищила 33% бойових кораблів Чорноморського флоту РФ за час повномасштабного вторгнення Росії, відзвітував Стратком ЗСУ.

У січні глава Управління розвідки України Кирило Буданов заявив, що північна частина Чорного моря вже перебуває під контролем України, зокрема газовидобувні платформи.

У лютому 2024 року в розвідці Великої Британії заявили, що успішні атаки України в Чорному морі постійно змушують Чорноморський флот Росії відступати. Після припинення зернової ініціативи, Україна зуміла встановити своє домінування в західній частині Чорного моря.

Крім того, робота ЧФ РФ зараз сильно ускладнена через дії українських військових. Зокрема, в окупантів виникли проблеми з оснащенням кораблів ракетами. Флот російських загарбників виявився фактично відрізаним від запасів "Калібрів", якими вони раніше часто били по українській інфраструктурі.

Удари по Чорноморському флоту - вибухи в Криму

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, успішні атаки Сил оборони України на військові об'єкти в тимчасово окупованому Севастополі можуть створити серйозні проблеми для Чорноморського флоту РФ. Про це повідомив спікер Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук під час телемарафону.

Українські захисники використали ракету "Нептун" для атаки на корабель "Костянтин Ольшанський". Хоча пошкодження судна ще уточнюються, відомо, що воно тепер не може взяти участь у бойових діях.

У ніч на 24 березня Сили оборони України здійснили масований удар по військових цілях РФ у тимчасово окупованому Криму. За словами експерта BILD Юліана Рьопке, цей удар став найбільшим від початку російської агресії проти України.

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Балтфлот Калінінградська область війна Росії та України
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