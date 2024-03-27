"Не всі країни розуміють, що діяти треба терміново": в МЗС Швеції сказали, як зупинити РФ

Потрібно створити більше стратегічних труднощів для Росії, заявив глава МЗС Швеції.

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У МЗС Швеції сказали, як зупинити РФ/ колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, скрін, Вікіпедія

Захід повинен створити більше "стратегічних труднощів", щоб зупинити країну-агресорку Росію. Але у першу чергу західні країни повинні зупинити агресію РФ проти України, і в цьому питанні НАТО "робить недостатньо".

Про це заявив міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрем в інтерв'ю Euractiv. Він наголосив, що не всі країни усвідомлюють, наскільки терміново потрібно діяти.

"Для того, щоб (зупинити Росію – ред.), ми, перш за все, повинні зупинити агресію проти України… Не всі країни розуміють, наскільки терміново потрібно діяти. Ці країни повинні зрозуміти, що конфлікт є, і що ми повинні мати з ним справу", – наголосив очільник МЗС Швеції. відео дня

Тобіас Більстрем назвав Росію "сусідом, який поводиться безвідповідально" і загрожує світу "безвідповідальними ядерними погрозами та ідеєю відтворення своєї колишньої імперії" за рахунок незалежних суверенних держав. Глава МЗС Швеції закликав захід покласти край таким діям і планам Росії.

Також він звернув увагу, що українська армія потребує "майже всього". У той же час Більстрем наголосив, що Захід міг би надавати Україні більше військової техніки, адже це питання "не є питанням промислового потенціалу". Він зазначив, що надання військової допомоги "зводиться до політичного лідерства і політичної волі", і додав, що США і Європа мають набагато більше спільних виробничих потужностей, ніж РФ.

Військова допомога Україні – останні новини

Раніше топ-керівник НАТО заявив, що Україна здатна перемогти у війні, і назвав головну умову. Україна здатна здобути перемогу у війні з агресором Росією. Усе, що потрібно – підтримка з боку країн Північноатлантичного альянсу. Допомога має бути посилена. Українські військові вже докорінно змінили багато аспектів сучасної війни, заявив керівник військового комітету НАТО Роб Бауер.

Також раніше стало відомо, коли у Конгресі голосуватимуть за допомогу. Спікер Палати представників Майк Джонсон винесе законопроєкт, який включає допомогу Україні, на голосування, робота триває, сказав Майкл Маккол.

Нагадаємо, у МЗС Чехії заявили, що Україна може отримати вдвічі більше снарядів ніж планувалось. Очільник МЗС Чехії заявив, що хоча поставка снарядів для України за чеською ініціативою ще не почалась, але ситуація із забезпеченням ЗСУ вже змінилась.

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