Загроза масштабного наступу РФ на Харків: генерал ЗСУ оцінив ситуацію на кордоні

Начальник Харківського гарнізону оцінив загрозу масштабного наступу РФ на Харків та зазначив, що росіяни більше бояться наступу України на територію Росії.

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Генерал Мельник (Марсель) оцінив хагрозу наступу РФ на Харків / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, Міноборони РФ

Від Росії можна очікувати все що завгодно, однак станом на зараз немає жодної загрози наступу російських військ на Харків. Про це в інтерв'ю "Суспільному" повідомив начальник Харківського гарнізону та сил оборони Харкова генерал Сергій Мельник.

За його словами, нещодавній рейд російських добровольців із РДК, Легіону "Свобода Росії" та Сибірського батальйону показав українцям, що на території Бєлгородської області немає ані значних військових формувань ЗС РФ, ані фортифікацій.

"Вони самі бояться того, що Україна ще зможе піти і зробити контрнаступ на їхній території. Тому очікувати, що вони завтра, або післязавтра можуть піти — це фейк. Немає такого. Поки що вони роблять свої тактичні дії на сході нашої держави. На жаль, десь в них це виходить", - пояснив генерал. відео дня

Водночас, він також проаналізував хід бойових дій на в районі Куп'янська. Генерал додав, що на цьому напрямку фронті немає тактичної переваги.

"Куп'янський напрямок практично крутиться з початку повномасштабного вторгнення і він стоїть на місці, він не рухається вперед. Ми ще не наступаємо, ми тільки обороняємося. Тактичної переваги там немає. Ми просто стоїмо в обороні, вони намагаються щось зробити. Вже який період часу вони нічого зробити не можуть. Рухаються туди-сюди, кладуть своїх людей просто на загибель, і на цьому все", - зазначив генерал Сергій Мельник.

Що відомо про Сергія Мельника Сергій Мельник (нар. 12 липня 1977, м. Хмільник, Вінницька область) - український військовослужбовець, бригадний генерал юстиції (4 березня 2022), доцент, доктор юридичних наук. Керівник Сил оборони міста-героя Харкова (з вересня 2022). Заступник командувача оперативного угрупування військ Харків (з вересня 2022), повідомляє Вікіпедія.

Ситуація на фронті - загроза наступу РФ на Харків

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Володимир Путін поставив перед військовим командуванням РФ захопити місто Харків.

Полковник запасу та військовий експерт Олег Жданов погоджується з висновком президента Володимира Зеленського про те, що поки ще рано біженцям повертатися до Харкова через відсутність захисту міста від повітряних ударів Росії, яка є країною-агресором.

Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що ймовірна наступальна операція російської армії на Харків зазнає серйозних труднощів як для російських сил, відповідальних за її проведення, так і для загальної кампанії Кремля в Україні. Наразі ознак підготовки такої операції з боку окупаційних військ немає.

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