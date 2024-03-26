ЗСУ вдарили по кораблю "Костянтин Ольшанський" ракетою "Нептун" – ВМС

Ступінь пошкоджень ураженого корабля зараз визначається, але він точно був уражений і наразі небоєздатний.

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ЗСУ вдарили по кораблю "Костянтин Ольшанський" ракетою "Нептун/ колаж: Главред, фото: Вікіпедія, depositphotos.com/ua

Захисники України атакували корабель "Костянтин Ольшанський" українською ракетою "Нептун".

Ушкодження судна зараз уточнюються, але точно відомо, що воно зараз небоєздатне. Про це повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі FREEДOM.

Він розповів, що уражені великі десантні кораблі "Азов" і "Ямал" Чорноморського флоту країни-агресорки Росії не зможуть виконувати бойові завдання найближчим часом. Також не зможе виконувати бойові завдання і судно "Іван Хурс".

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У той же час Плетенчук розповів, що ЗСУ атакували десантний корабель "Костянтин Ольшанський", який російські загарбники вкрали в України у 2014 році під час окупації Криму.

"Корабель цей повинен був використовуватися проти України. Тому було прийняте рішення про ураження цієї одиниці нашим "Нептуном", – зазначив Плетенчук.

За словами Плетенчука, ступінь пошкоджень ураженого судна зараз визначається, проте воно точно було уражене і наразі небоєздатне.

Речник ВМС ЗСУ зазначив, що корабель "Костянтин Ольшанський" упродовж 9 років стояв у бухті й російські окупанти почали розбирати його на запчастини. Але на 10 рік війни проти України загарбники зрозуміли, що у них закінчуються великі десантні кораблі, тому впродовж року судно відновили.

Дмитро Плетенчук розповів про ураження корабля "Констянтин Ольшанський"/ скрін

Дивіться відео з коментарем Плетенчука про ураження корабля "Костянтин Ольшанський":

Що відомо про корабель "Костянтин Ольшанський"? "Костянтин Ольшанський" (до 1990 року мав назву "БДК-56") – великий десантний корабель проєкту 775 (англ. Ropucha за класифікацією НАТО). Є багатопалубним, плоскодонним десантним кораблем океанської зони з півбаком і розвиненою кормовою надбудовою. Названий на честь Героя Радянського Союзу, командира загону 68 десантників, які брали участь у вигнанні нацистських окупантів з Миколаєва під час Другої світової війни – Костянтина Ольшанського, пише Вікіпедія. Внаслідок окупації Криму країною-агресоркою Росією "Костянтин Ольшанський" разом з шістьма бойовими кораблями ВМС України у ніч на 6 березня 2014 року був заблокований в озері Донузлав. Окупанти висунули ультиматум українським військовим про перехід на бік Росії. Екіпаж корабля "Костянтин Ольшанський" був одним із тих, хто відмовився виконати цей ультиматум, залишившись вірними присязі. З 21 березня екіпаж став тримати кругову оборону разом із іншим кораблем ВМС України тральщиком "Черкаси". 24 березня 2014 року близько 200 російських штурмовиків захопили корабель "Костянтин Ольшанський". 2 серпня стало відомо про те, що "Костянтин Ольшанський" де факто увійшов до складу ЧФ РФ під номером 402.

Удари по кораблях РФ

Нагадаємо, 23 березня 2024 року в тимчасово окупованому Криму прогриміли вибухи – під удар потрапили об'єкти Чорноморського флоту РФ. У Головному управлінні розвідки Міноборони України підтвердили удар по великому десантному кораблю країни-агресора Росії "Ямал" і розкрили деталі пошкоджень.

Пізніше у ВМС повідомили, що ЗСУ могли вразити розвідувальний корабель окупантів "Іван Хурс". Із 13 одиниць, які росіяни приготували, щоб захопити південне узбережжя України, в строю залишаються лише три.

В ніч на 24 березня Сили оборони України завдали масованого удару по військових цілях РФ в тимчасово окупованому Криму. За даними експерта BILD з аналізу відкритих даних Юліана Рьопке, цей удар був найбільшим з початку російської агресії проти України. За даними ЗМІ, в ході масштабної ракетної атаки ЗСУ на військові об'єкти в Криму російські сили ППО змогли перехопити лише одну ракету повітряного базування.

Після цього у ВМС анонсували нові "сюрпризи" для російського флоту. Українські сили продовжують вражати ворожі кораблі у Чорному морі, останніми були знищені ВДК "Ямал" та "Азов". Однак у ворога залишаються ще кораблі, які є потенційними цілями для України, сказав речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

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