'Не заохочуємо і не підтримуємо': в США здивували позицією щодо ударів по НПЗ РФ

В Держдепі США не відповіли прямо на те, чи закликали американські урядовці Україну припинити дронові удари по нафтопереробних заводах на території РФ.

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США не підтримують завдання Україною ударів за межами її території / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

В Держдепі США відреагували на удари українських безпілотників по нафтопереробних заводах на території Росії. Там зазначили, що позиція Сполучених Штатів полягає в тому, щоб не стимулювати українські сили атакувати за межами своїх кордонів. Про це сказав речник Держдепартаменту США Метью Міллер під час брифінгу.

Журналісти попросили Міллера прокоментувати інформацію із ЗМІ про те, що США просили Україну зупинити дронові удари по російських нафтопереробних заводах.

"Я не буду говорити про конкретні розмови, але наша позиція з самого початку цієї війни завжди полягала в тому, що ми не заохочуємо і не підтримуємо завдавання Україною ударів за межами її власної території", – сказав речник Держдепу. відео дня

На запитання, чи відбувалися будь-які розмови про нафтопереробні заводи між американськими та українськими офіційними особами, Міллер не відповів прямо.

Він лише зазначив, що український уряд добре знає позицію Сполучених Штатів. Міллер також сказав, що позиція Сполучених Штатів відповідає їхній "довгостроковій політиці" і це "чітко донесли" Україні.

Удари по Росії Росію не вперше "трясе" від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України. Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по обʼєктах ВПК росіян, зокрема полігонах, аеродромах та заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, яка обслуговує сили загарбників. Тепер, за словами голови ГУР Кирила Буданова, російське цивільне населення, нарешті, "бачить реальну картину війни". "Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі заводів і фабрик... Це все йде на користь", - зазначив він.

Удари по російських НПЗ - як відреагували на Заході

Атаки українських дронів на російські нафтопереробні заводи призводять до фінансових витрат для Росії і впливають на внутрішній паливний ринок, повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.

Протягом четвертого дня поспіль європейські ціни на природний газ зростають через скорочення поставок із заводу СПГ у Фріпорті (США) та ударами дронів по російській енергетичній інфраструктурі, повідомляє Bloomberg.

За інформацією Financial Times, з посиланням на три неназвані джерела, США звернулись до України із закликом припинити удари по російських нафтопереробних заводах, бо це може призвести до збільшення світових цін на нафту і спровокувати реакцію з боку РФ.

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