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Під удар потрапили не лише кораблі: в ВМС назвали серйозну втрату для флоту РФ

Юрій Берендій
26 березня 2024, 17:44
У ВМС ЗСУ зазначили, що серед уражених об'єктів внаслідок ракетного удару по Криму 24 березня є будівля військово-морської бази "Севастополь".
Під удар потрапили не лише кораблі: в ВМС назвали серйозну втрату для флоту РФ
Вибухи в Криму - в ВМС розповіли про серйозні проблеми для флоту РФ / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

Успішні атаки Сил оборони України по військових об'єктах в тимчасово окупованому Севастополі можуть завдати серйозних проблем для Чорноморського флоту РФ. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

За його словами, в ході масованого удару по тимчасово окупованому Севастополю 24 березня були уражені не лише кораблі ЧФ Росії, а й інші важливі об'єкти.

"Якщо говорити про ураження об'єктів безпосередньо на території Криму, то можемо констатувати, що серед уражених об'єктів була будівля військово-морської бази "Севастополь", - зазначив він.

відео дня

Плетенчук наголосив на тому, що якщо цей об'єкт виконував функції, які відповідають його назві, то це стане дуже важкою втратою для російського Чорноморського флоту.

"Тому що саме ця структура відповідає за забезпечення чорноморського флоту, вирішує багато поточних питань: від палива і провізії до боєкомплектів, озброєння, охорони кораблів. Тому так, об'єкт досить серйозний", - сказав Плетенчук.

Він додав, що зв'язок є лише одним із елементів, який можуть втратити російські окупанти в Криму.

Атаки на Чорноморський флот РФ і наслідки для ворога

Україна знищила 33% бойових кораблів Чорноморського флоту РФ за час повномасштабного вторгнення Росії, відзвітував Стратком ЗСУ.

У січні глава Управління розвідки України Кирило Буданов заявив, що північна частина Чорного моря вже перебуває під контролем України, зокрема газовидобувні платформи.

У лютому 2024 року в розвідці Великої Британії заявили, що успішні атаки України в Чорному морі постійно змушують Чорноморський флот Росії відступати. Після припинення зернової ініціативи, Україна зуміла встановити своє домінування в західній частині Чорного моря.

Крім того, робота ЧФ РФ зараз сильно ускладнена через дії українських військових. Зокрема, в окупантів виникли проблеми з оснащенням кораблів ракетами. Флот російських загарбників виявився фактично відрізаним від запасів "Калібрів", якими вони раніше часто били по українській інфраструктурі.

Удари по Чорномосрькому флоту - вибухи в Криму

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у Військово-морських силах ЗСУ підтвердили ураження російського військового десантного корабля "Іван Хурс", який зараз перебуває в небоєздатному стані. Про це повідомив представник ВМС Дмитро Плетенчук.

Українські захисники атакували корабель "Костянтин Ольшанський" за допомогою ракети "Нептун". Ушкодження судна уточнюються, проте відомо, що воно тепер небоєздатне, повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

У ніч на 24 березня Сили оборони України провели масований удар по військових цілях РФ в тимчасово окупованому Криму. За даними експерта BILD Юліана Рьопке, цей удар став найбільшим з початку російської агресії проти України.

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війна в Україні Чорноморський флот
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