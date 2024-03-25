ЗСУ завдали найбільшого удару по Севастополю з початку війни: нові деталі

За даними ЗМІ, в ході масштабної ракетної атаки ЗСУ на військові об'єкти в Криму російські сили ППО змогли перехопити лише одну ракету повітряного базування.

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ЗСУ завдали найбільшого удару по Севастополю з початку війни / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

В ніч на 24 березня Сили оборони України завдали масованого удару по військових цілях РФ в тимчасово окупованому Криму. За даними експерта BILD з аналізу відкритих даних Юліана Рьопке, цей удар був найбільшим з початку російської агресії проти України.

Зазначається, що внаслідок обстрілу ЗСУ були уражені великі десантні кораблі "Ямал" і "Азов", а також вузол зв'язку та об'єкти інфраструктури Чорноморського флоту РФ.

Експерт Bild підкреслює, що ця атака перевершила вересневу операцію, коли ЗСУ вдарили по штабу Чорноморського флоту.

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"За даними Рьопке, удар у ніч на неділю завдали щонайменше п'ять західних крилатих ракет Storm Shadow і Scalp. Щонайменше дві з них влучили у величезні супутникові антени, радіолокаційні системи та адміністративні будівлі. Судячи з усього, лише одну ракету було перехоплено", - йдеться в пповідомленні.

Крім того, він навів інфографіку зі знищеними (червоні) і пошкодженими (жовті) кораблями Чорноморського флоту РФ.

Атаки на Чорноморський флот РФ і наслідки для ворога Україна знищила 33% бойових кораблів Чорноморського флоту РФ за час повномасштабного вторгнення Росії, відзвітував Стратком ЗСУ. У січні глава Управління розвідки України Кирило Буданов заявив, що північна частина Чорного моря вже перебуває під контролем України, зокрема газовидобувні платформи. У лютому 2024 року в розвідці Великої Британії заявили, що успішні атаки України в Чорному морі постійно змушують Чорноморський флот Росії відступати. Після припинення зернової ініціативи, Україна зуміла встановити своє домінування в західній частині Чорного моря. Крім того, робота ЧФ РФ зараз сильно ускладнена через дії українських військових. Зокрема, в окупантів виникли проблеми з оснащенням кораблів ракетами. Флот російських загарбників виявився фактично відрізаним від запасів "Калібрів", якими вони раніше часто били по українській інфраструктурі.

Удари по Криму

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Сили оборони України успішно атакували великі десантні кораблі російських окупантів "Ямал" і "Азов". Цю інформацію опублікувало Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України на своїй сторінці у Facebook.

Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що українські війська нічого проти 23 березня здійснили удар по вузлу зв'язку Чорноморського флоту РФ в окупованому Севастополі, нанесли удар по нафтобазі та, можливо, частково пошкодили два десантні кораблі ЧФ.

Операція ЗСУ в тимчасово окупованому Криму була успішною, призвела до значних втрат для Чорноморського флоту РФ. Про це повідомив речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук, додавши, що також можливе пошкодження ще одного корабля ЧФ РФ - "Іван Хурс".

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