Чому в Києві збивають балістику, а в інших містах – ні: відповідь ЗСУ

ЗРК Patriot, який здатний працювати по балістиці, теж має не безмежні можливості, заявив Юрій Ігнат.

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Радіус дії Patriot по балістичній ракеті становить до 40 км / Колаж: Главред, фото: mil.in.ua, Вікіпедія, МО РФ

У суботу, 11 листопада, російські окупанти спробували завдати ракетного удару балістикою, але захисникам українського неба вдалося її збити за допомогою американської системи ППО Patriot. Однак цих систем недостатньо, щоб перекрити всю територію України. Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Він нагадав, що в України є два дивізіони ЗРК Patriot.

"Очікуємо, що буде більше. Patriot, який здатний працювати з балістики, теж має не безмежні можливості", — сказав Гнат в ефірі телемарафону.

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Він додав, що радіус дії Patriot по балістичній ракеті становить до 40 км.

"Можна лише собі уявити, скільки потрібно таких систем, щоб покрити територію України. Принаймні, захистити всі великі міста, об'єкти тощо", - сказав Ігнат.

Ракетний удар по Києву

Вранці 11 листопада в Києві прогриміли потужні вибухи. Після цього в місті оголосили повітряну тривогу. Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що російські окупанти випустили в бік Києва балістичні ракети.

Командувач повітряними силами Микола Олещук заявив, що зенітно-ракетний комплекс Patriot збив російську балістичну ракету.

У травні повідомлялося, що підрозділи Повітряних сил Збройних сил України вперше зуміли знищити гіперзвукову ракету російських окупантів Х-47 "Кинджал".

У ніч на 16 травня країна-агресор Росія знову атакувала столицю України шістьма гіперзвуковими ракетами "Кинджал". Американський зенітно-ракетний комплекс Patriot відбивав атаки в автоматичному режимі.

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