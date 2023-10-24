Patriot, IRIS-T і Gepard: Шольц анонсував потужний пакет допомоги для України

ФРН буде підтримувати Україну так довго, як буде потрібно, підкреслив канцлер Німеччини.

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Олаф Шольц анонсував нові поставки Україні / Колаж: Главред, Фото: УНІАН , defenceredefined.com.cy

Німеччина готує зимовий пакет допомоги для України, основним завданням якого буде створення "захисного щита" для протистояння російським атакам, повідомив Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц на відкритті в Берліні 6-го Німецько-українського економічного форуму у вівторок.

"Цивільна і військова допомога з початку війни з боку Німеччини досягла EUR24 млрд", - заявив він на відкритті в Берліні 6-го Німецько-українського економічного форуму у вівторок.

Німецький канцлер нагадав, що за цим показником ФРН є другим після США партнером, який підтримує Україну.

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Як зазначив Шольц, основним завданням зимового пакету буде створення "захисного щита", враховуючи очевидні плани РФ продовжувати бомбити енергетичну та іншу інфраструктуру, "використовувати холод як зброю проти цивільного населення".

Пакет оцінюється в EUR 1,4 млрд і включає, серед іншого, системи ППО Patriot, IRIS-T6, Gepard. Глава Уряду зазначив, що минулого тижня був також схвалений пакет підтримки енергосистеми обсягом EUR80 млн.

"Ми будемо підтримувати Україну так довго, як буде потрібно. Разом з партнерами по ЄС, по G7 і багатьох інших країн ми не сумніваємося в нашій згуртованості і рішучості... Україна може покластися на Німеччину", - додав Шольц.

Раніше повідомлялося, що Шольц заморозив передачу Україні Taurus і боїться конфлікту з РФ. Якщо Німеччина таки передасть Україні ракети Taurus, їх дальність скоротять через побоювання ударів ЗСУ по території агресора Росії, пишуть журналісти.

Нагадаємо, у Німеччині зробили заяву про передачу Україні крилатих ракет Taurus. Зокрема, Міністр оборони Борис Пісторіус в інтерв'ю французьким ЗМІ сказав, що Берлін не відмовляється передавати Києву Taurus, проте потрібно продумати всі процедури і наслідки рішення.

ЗСУ знадобиться три місяці, щоб освоїти роботу з ракетами Taurus, написали журналісти німецького видання Bild. Німеччина повинна зважитися на передачу Україні ракет після того, як аналогічне рішення по ATACMS прийняли в США.

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