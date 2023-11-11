У Києві прогриміли потужні вибухи, оголошена тривога: перші подробиці

Вранці в суботу, 11 листопада, в Києві прогриміли потужні вибухи. Після цього в місті оголосили повітряну тривогу.
Про вибухи в столиці повідомляють місцеві жителі. Було щонайменше два вибухи.
08:44 Мер Кличко повідомив: "За інформацією на цей час, сили ППО працювали поблизу Києва, на лівому березі. В столиці викликів рятувальників наразі не було".
За його словами, було кілька викликів медиків, але постраждалих не виявили.
"Люди телефонували, почувши сильні вибухи. Тривога триває. Залишайтеся в укриттях!", - додав міський голова.
08:16 Глава Офісу президента закликав не публікувати фото і відео роботи ППО.
"За це є відповідальність. Нагадую про це тим, хто вирішив скидати його в різні канали або соцмережі для публікації", - написав Єрмак у Telegram.
08:12 Мер міста Віталій Кличко повідомив, що сильні вибухи прогриміли на лівому березі столиці.
"За попередньою інформацією, спрацювали сили ППО з балістики.Тривога триває. Перебуваєте в укриттях!", - написав він.
8:08 "Ракетна загроза для столиці. Не ігноруйте тривогу! Перебуваєте в укриттях до відбою!" – написав у Telegram Сергій Попко, начальник Київської міської військової адміністрації.
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Як повідомляв Главред, минулої ночі РФ влаштувала комбіновану повітряну атаку по території України - окупанти запустили 31 дрон і 3 ракети. Сили ППО збили 19 "шахедів".
Раніше глава Об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк повідомила, що війська РФ можуть почати обстріли критичної енергоінфраструктури України з настанням холодів. За її словами, це можливий сценарій російських окупантів, але не обов’язковий.
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