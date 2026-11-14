Ні зброї, ні нових грошей: одна з країн ЄС відмовилася допомагати Україні

Прем'єр країни послався на дефіцит бюджету, але готовий обговорювати допомогу болгарській громаді в Україні.

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Військові ЗСУ та прем'єр Болгарії Румен Радев / Колаж: Главред, фото: 14 ОМБр Романа Великого, Вікіпедія

Головне із заяви Радева:

Болгарія не даватиме Україні зброю з армійських складів

У новому раунді фінансування ЄС країна участі не візьме

Софія готова на гуманітарні механізми для болгар в Україні

Болгарія більше не постачає Україні зброю та боєприпаси зі складів своєї армії і не братиме участі в новому раунді європейського фінансування для Києва. Причина у тому, що країна перебуває в процедурі надмірного дефіциту. Про це заявив прем'єр-міністр Болгарії Румен Радев, передає болгарське видання Debati.bg.

"Ми більше не надаємо зброю і боєприпаси зі складів Болгарської армії", - сказав Радев. відео дня

За даними видання, Софія не перешкоджатиме іншим країнам ЄС ухвалювати власні рішення про фінансову допомогу Україні. Водночас Болгарія готова обговорювати механізми, які гарантували б використання коштів лише на гуманітарні потреби, електропостачання й медичну допомогу, а не на закупівлю озброєння.

Чому Болгарія припинила постачати зброю Україні

Радев пояснив, що в нинішній ситуації країна не має фінансових ресурсів для нових внесків. Ще 20 жовтня він заявляв, що Болгарія не може долучитися до запиту Києва на 70 млрд євро, повідомляла болгарська агенція БТА.

"Болгарія не може зробити внесок у ці 70 мільярдів євро", - сказав тоді прем'єр.

Щодо зброї, то, як пише румунське видання G4Media, болгарські оборонні підприємства експортували озброєння у дуже великих обсягах у 2022 та 2023 роках. Згодом показники знизилися, а, за словами Радева, попит змістився від боєприпасів до безпілотників.

Що Болгарія пропонує замість військової допомоги

Болгарія - країна ЄС із найбільшою історичною громадою в Україні. Якщо Софія виступить гарантом допомоги, Радев наполягатиме на механізмах, які дозволять спрямовувати кошти безпосередньо болгарській громаді на освіту, охорону здоров'я, електроенергію та опалення.

Прем'єр також пояснив, чому Болгарія підтримала дублінську декларацію про принципи європейської безпеки із застереженням. Як передає болгарський портал News.bg з посиланням на телеканал BNT, претензії стосуються формулювань у світлі переговорів, що вже почалися.

"Ми підтримали цю декларацію із застереженнями лише в преамбулі", - заявив Радев.

Він також сказав, що не приймає нав'язування миру з позиції сили, хоча війну проти України розв'язала країна-агресорка Росія.

"Ми дуже стривожені тим, що щодня в цій війні продовжують гинути й болгари", - додав прем'єр.

Чи блокуватиме Болгарія рішення ЄС щодо України

Аналітик програми європейської стійкості German Marshall Fund Дімітар Керанов ще навесні, після перемоги партії Радева на виборах, у коментарі Kyiv Independent прогнозував, що відносини Софії з Києвом стануть прохолоднішими, але без різкого розвороту.

"Україні слід очікувати охолодження, а не розвороту", - зазначив він.

Говорячи про стиль Радева, експерт протиставив його відкритій конфронтації, яку практикують деякі інші європейські політики.

"Інстинкти Радева інші - поступливість через паралізацію, а не конфронтація", - пояснив Керанов.

Водночас аналітик не очікував, що Софія стане на заваді спільним рішенням Євросоюзу.

"Він не використовуватиме право вето Болгарії, щоб блокувати рішення ЄС щодо України", - підсумував експерт.

Болгарія та Україна - новини за темою

Як повідомляв Главред, рішення скоротити підтримку України ухвалила не лише Болгарія. Польща призупинила внески до програми PURL, через яку союзники купують для України американську зброю. Механізм PURL діє під егідою НАТО і фінансується європейськими партнерами.

У квітні 2025 року Болгарія ухвалила ще одне неприємне для Києва рішення. Тоді віцепрем'єр Атанас Зафіров заявив, що країна не продасть Україні реактори для Хмельницької АЕС.

Ще у липні 2024 року Болгарія виходила з мирними ініціативами. Тодішній в. о. прем'єра Димитар Главчев запропонував почати мирні переговори, на що Україна дала гостру відповідь. МЗС України відхилило посередництво Болгарії й закликало не використовувати війну у внутрішньополітичних цілях.

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