В Україні розгорнули європейський аналог Patriot – систему ППО SAMP/T

Комплекс SAMP/Т вже функціонує і "захищає ключові об'єкти і життя" в Україні.

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В Україні розгорнули комплекс SAMP/T / DGA Missile Trials, Facebook / kpszsu

В Україні вже розгорнули комплекс франко-італійської системи протиповітряної оборони SAMP/T.

Таку заяву зробив президент Франції Еммануель Макрон в ході відвідування салону Ле Бурже, повідомляє Le Monde.

За словами французького лідера, комплекс SAMP/Т вже функціонує і "захищає ключові об'єкти і життя" в Україні.

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Зазначимо, що раніше ЗМІ повідомляли, що Україна отримала перший SAMP/Т від Франції та Італії, проте офіційного підтвердження цієї інформації не надходило.

Звернемо увагу, що комплекс SAMP/Т призначений для боротьби як з ворожими літаками, так і з балістичними ракетами. При цьому його також називають сучасним європейським аналогом знаменитої американської системи ППО Patriot.

ППО SAMP/T - Mamba - що це таке Система "земля-повітря" середнього радіусу дії Mamba (від фр. Famille de Sol-Air Futurs Sol-Air Moyenne-Portée / Terrestre) – наземна система, призначена для захисту території від звичайних повітряних загроз, таких як літаки або крилаті ракети. Це єдина європейська оборонна система з протибалістичною здатністю. Зенітний ракетний комплекс розроблений європейським консорціумом Eurosam, утвореним MBDA Italy, MBDA France і Thales. SAMP/T призначений для протиповітряного захисту механізованих підрозділів, а також протиповітряного прикриття важливих стаціонарних об'єктів від масованого нападу широкого класу повітряних цілей. SAMP/T може знищувати ворожі літаки на відстані від 3 км до 100 км і балістичні ракети на дальності від 3 км до 25 км, висота ураження – до 25 км. Всі 8 ракет Aster-30, що містяться на одній пусковій установці, можуть бути відстріляні в одному залпі за 10 секунд.

Раніше речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат розповів про постачання західних систем протиповітряної оборони для боротьби з російською агресією.

Зенітно-ракетні комплекси ЗРК Patriot і Samp/Т призначені для захисту українського неба від російських атак, пояснив представник ЗСУ.

Нагадаємо, в Італії уряд прийняв рішення про передачі Україні батареї зенітно-ракетного комплексу SAMP/T, яка здатна збивати балістичні ракети. "Зелене світло" було дано за вказівкою прем'єр-міністра Джорджії Мелоні.

Також повідомлялося, що разом з комплексом протиповітряної оборони SAMP/T Україна отримає 700 зенітних ракет. Таке рішення було прийнято Італією і Францією.

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