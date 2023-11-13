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"Зливали" удару по Києву і "полювали" на Patriot: СБУ затримала зрадників

Юрій Берендій
13 листопада 2023, 11:36
"Полювали" на Patriot та фотографували наслідки "прильотів" по Києву та Черкасах, СБУ затримала двох ворожих поплічників.
'Зливали' удару по Києву і 'полювали' на Patriot: СБУ затримала зрадників
СБУ затримало зрадників, які "зливали" удару по Києву і "полювали" на Patriot / Колаж Главред, фото: СБУ

Контррозвідка Служби безпеки України викрила ще двох спільників держави-агресора Росії, які збирали розвіддані щодо розташування Сил оборони та наслідків повітряних атак РФ в містах Київ та Черкаси. Обох було затримано, одного з них, зокрема, напередодні виїзду до Росії. Про це йдеться у повідомленні пресслужби СБУ.

"За даними слідства, одного з фігурантів найбільше цікавили орієнтовні координати базування систем української ППО, у тому числі зенітно-ракетних комплексів Patriot. Також зловмисники виїжджали на місця повітряних ударів агресора та фотографували там наслідки ворожих "прильотів". Приховані фотознімки робили з різних ракурсів та прив’язкою до місцевості", - йдеться у повідомленні Служби безпеки України.

Встановлено, що після ракетної атаки РФ в Черкасах 21 вересня цього року жінка зробила приховані фотографії пошкодженої будівлі у центрі міста та вислала їх своєму спільнику, громадянину РФ, який проживає в Києві.

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"За наявними даними, після отримання "звіту" з уточнюючими відомостями щодо наслідків ураження киянин намагався виїхати до росії. Поїздку планував через територію ЄС як особа непризовного віку", - повідомляють в СБУ.

Втім, співробітники СБУ викрили плани зловмисника і затримали його після того, як він вже придбав квитки до однієї з європейських країн.

В СБУ зазначають, що за результатами розслідування встановлено, що затриманий - доктор філософії та колишній викладач одного із навчальних закладів у Чернігові. У 2015 році він виїхав до тимчасово окупованого Криму, де отримав російський паспорт. По поверненні до Києва та з початком повномасштабного вторгнення РФ він почав таємно відслідковувати місця базування Сил оборони в столиці.

Під час обшуків у помешканнях фігурантів було виявлено:

  • заборонену символіку країни-агресора;
  • сувенірну продукцію з фотографіями путіна;
  • паспорт громадянина рф;
  • мобільні телефони.

  • 'Зливали' удару по Києву і 'полювали' на Patriot: СБУ затримала зрадників
  • 'Зливали' удару по Києву і 'полювали' на Patriot: СБУ затримала зрадників
  • 'Зливали' удару по Києву і 'полювали' на Patriot: СБУ затримала зрадників
  • 'Зливали' удару по Києву і 'полювали' на Patriot: СБУ затримала зрадників
  • 'Зливали' удару по Києву і 'полювали' на Patriot: СБУ затримала зрадників
  • 'Зливали' удару по Києву і 'полювали' на Patriot: СБУ затримала зрадників

Наразі слідчі Служби безпеки кваліфікували протиправні дії затриманих за двома статтями Кримінального кодексу України. Їм загрожує до восьми років в'язниці.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, в Запоріжжі затримали зловмисника, який виступав інформатором Федеральної Служби безпеки Росії та передавав ворогові конфіденційні дані. У жовтні він намагався отримати конфіденційну інформацію про ЗСУ та оборонні закупівлі в обласній військовій адміністрації, влаштовуючись на роботу.

Також, в ході багатоетапної спецоперації в Херсоні, був нейтралізований підпільний осередок російської ФСБ. У ході операції були затримані всі три учасники ворожої групи, які відповідали за коригування артилерійських та ракетно-бомбових ударів по місту.

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СБУ
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