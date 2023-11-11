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Окупанти випустили балістику, спрацювала ППО: у ЗСУ розповіли про атаку по Києву

Дмитро Відоменко
11 листопада 2023, 09:25
Вибухи в Києві вранці 11 листопада були пов'язані з роботою ППО - через атаку по місту російськими балістичними ракетами, сказав Юрій Ігнат.
Гнат, балістика
Для атаки по Києву вороги використовували балістичні ракети - Юрій Ігнат / колаж Главред, фото US Army і скріншот з відео

Вибухи в столиці України вранці в суботу, 11 листопада, були пов'язані з роботою системи протиповітряної оборони ЗСУ - російські окупанти випустили в бік Києва балістичні ракети. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

"Попередня інформація, це все ж була балістика. У Києві пролунали вибухи. Поки що немає інформації від місцевої адміністрації і поліції, де саме, можливо, є якісь уламки або якісь пошкодження. Очікуємо інформацію, але була робота ППО. Відпрацювала ППО Києва по балістиці", - сказав він.

Офіцер додав, що інформацію про кількість цілей та їх тип надасть повітряне командування ЗСУ "Центр".

відео дня

Речник ПС також пояснив - у Києві повітряна тривога була оголошена вже після звуків вибухів саме тому, що окупанти застосували балістичні ракети.

"Балістика летить дуже швидко. Радіолокаційно вона не так помітна, як крилаті ракети. До балістики можна віднести ракети С-300, С-400, "Іскандер-М", "Кинджал", - пояснив офіцер.

Речний ПС припустив, що окупанти могли запустити балістику з прикордонних територій – з районів біля Київської, Чернігівської або Сумської областей.

Атака на Київ і область

Київська міська військова адміністрація повідомила в Telegram, що в ніч на 11 листопада сили і засоби протиповітряної оборони збили всі повітряні цілі на підступах до столиці.

За інформацією чиновників, повітряна тривога в Києві була пов'язана з атакою ворожих безпілотних літальних апаратів. Дрони противника були запущені з південного напрямку.

За попередніми даними, в столиці обійшлося без жертв і руйнувань.

"Існує велика ймовірність, що ворог таким чином перевіряє систему ППО Києва, тому людей просять не ігнорувати повітряну тривогу", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв Главред, вранці в суботу, 11 листопада, у Києві прогримів потужний вибух. Після цього в місті оголосили повітряну тривогу.

Сильні вибухи прогриміли на Лівому березі столиці, уточнив пізніше мер Віталій Кличко. За попередньою інформацією, спрацювали сили ППО з балістики.

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балістичні ракети Повітряні Сили новини України війна Росії та України Юрій Ігнат
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