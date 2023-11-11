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Ракетний удар по Києву: Patriot збив російську балістичну ракету

Анна Ярославська
11 листопада 2023, 12:33
Наразі фахівці з'ясовують тип ракети, яку окупанти випустили у напрямку столиці України.
ЗРК Patriot, ракета Іскандер, Микола Олещук
ЗРК Patriot збив ракету Іскандер або С-400 / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, МО РФ, t.me/MykolaOleshchuk

Вранці 11 листопада в Київській області зенітно-ракетний комплекс Patriot збив російську балістичну ракету. Про це повідомив командувач повітряними силами Микола Олещук.

За його словами, зараз з'ясовують тип ракети, яку окупанти випустили у напрямку столиці України. Це могла бути балістична ракета "Іскандер-М" або керована зенітна С-400.

"А зараз хочу подякувати бойовим розрахункам ЗРК Patriot за миттєву реакцію при захисті столиці та всіх, хто відбивав атаку "шахедів" в ніч на 11 листопада 2023 року в зонах відповідальності повітряних командувань "Схід", "Південь" і "Центр", - написав Олещук у Telegram.

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Сили ППО знищили балістичну ракету
Сили ППО знищили балістичну ракету / Фото : t.me/MykolaOleshchuk

Повітряна атака РФ 11 листопада

У ніч на 11 листопада російські окупанти атакували Україну, випустивши 31 "Шахед" і три ракети: авіаційну Х-31, "Онікс" і С-300.

Сили протиповітряної оборони збили 19 ворожих дронів. ППО працювала в Одеській, Дніпропетровській, Харківській, Полтавській, Сумській, Кіровоградській та Київській областях.

На підступах до столиці збили всі дрони.

РФ атакувала Одеську область ракетами, після чого окупанти запустили ударні безпілотники типу Shahed. Дніпропетровська область була атакована дронами-камікадзе. В результаті атак російських загарбників є руйнування, але люди, на щастя, не постраждали.

Вранці 11 листопада в Києві також прогриміли потужні вибухи. Після цього в місті оголосили повітряну тривогу.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що російські окупанти випустили в бік Києва балістичні ракети.

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