Ніч збитих Кинджалів: система Patriot знищувала ракети окупантів автоматично - Ігнат

Коли Росія атакувала Київ шістьма ракетами "Кинджал", зенітно-ракетний комплекс Patriot працював в автоматичному режимі і збив їх усі.

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Юрій Ігнат розповів про роботу американського ПЗРК Patriot / колаж Главред, фото УНІАН і Вікіпедія

У ніч на 16 травня, коли країна-агресор Росія атакувала столиця України шістьма гіперзвуковими ракетами "Кинджал", Американський зенітно-ракетний комплекс Patriot відбивав атаки в автоматичному режимі. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі єдиного телемарафону.

За словами офіцера, система протиповітряної оборони Patriot може функціонувати в трьох режимах − в ручному, напівавтоматичному і автоматичному.

"Саме автоматичний режим роботи Patriot дозволяє йому без втручання людини збивати повітряні цілі, як це було тієї ночі", – сказав Ігнат.

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Хто такий Юрій Ігнат Український військовослужбовець, полковник Збройних сил України, спікер Повітряних сил ЗСУ, учасник російсько-української війни. Кавалер ордена Данила Галицького (2022). Юрій Ігнат закінчив Львівський інститут при Національному університеті "Львівська політехніка" (з 2009 року - окрема Національна академія сухопутних військ) за спеціальністю "Військова журналістика". Станом на 2017 рік - начальник відділу редакції Повітряних сил Центрального друкованого органу Міністерства оборони України "Народна армія". В даний час — начальник служби зі зв'язків з громадськістю Командування Повітряних сил Збройних сил України.

Дивіться на відео розповідь Юрія Ігната про системи Patriot:

Patriot в Україні

Нагадаємо, що в країні-агресорі Росії після ракетної атаки по Києву (в ніч з 15 по 16 травня) в черговий раз місцеві Бонзи зганьбилися заявою про "знищення" Patriot. Там заявили, що під час обстрілу Києва їх ракета "Кинджал" нібито знищила комплекс.

США офіційно відреагували на інформацію про пошкодження Patriot. У США зазначили, що допомогли б Україні, якби російські окупанти дійсно пошкодили Patriot.

Пізніше українські офіцери повідомили - ЗРК Patriot вперше збив гіперзвукову ракету РФ Кинджал. Підрозділи Повітряних сил Збройних сил України зуміли знищити гіперзвукову ракету російських окупантів під кодовим ім'ям Х-47.

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