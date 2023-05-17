Ніч збитих Кинджалів: система Patriot знищувала ракети окупантів автоматично - Ігнат

У ніч на 16 травня, коли країна-агресор Росія атакувала столиця України шістьма гіперзвуковими ракетами "Кинджал", Американський зенітно-ракетний комплекс Patriot відбивав атаки в автоматичному режимі. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі єдиного телемарафону.
За словами офіцера, система протиповітряної оборони Patriot може функціонувати в трьох режимах − в ручному, напівавтоматичному і автоматичному.
"Саме автоматичний режим роботи Patriot дозволяє йому без втручання людини збивати повітряні цілі, як це було тієї ночі", – сказав Ігнат.
Хто такий Юрій Ігнат
Український військовослужбовець, полковник Збройних сил України, спікер Повітряних сил ЗСУ, учасник російсько-української війни. Кавалер ордена Данила Галицького (2022).
Юрій Ігнат закінчив Львівський інститут при Національному університеті "Львівська політехніка" (з 2009 року - окрема Національна академія сухопутних військ) за спеціальністю "Військова журналістика".
Станом на 2017 рік - начальник відділу редакції Повітряних сил Центрального друкованого органу Міністерства оборони України "Народна армія".
В даний час — начальник служби зі зв'язків з громадськістю Командування Повітряних сил Збройних сил України.
Дивіться на відео розповідь Юрія Ігната про системи Patriot:
Patriot в Україні
Нагадаємо, що в країні-агресорі Росії після ракетної атаки по Києву (в ніч з 15 по 16 травня) в черговий раз місцеві Бонзи зганьбилися заявою про "знищення" Patriot. Там заявили, що під час обстрілу Києва їх ракета "Кинджал" нібито знищила комплекс.
США офіційно відреагували на інформацію про пошкодження Patriot. У США зазначили, що допомогли б Україні, якби російські окупанти дійсно пошкодили Patriot.
Пізніше українські офіцери повідомили - ЗРК Patriot вперше збив гіперзвукову ракету РФ Кинджал. Підрозділи Повітряних сил Збройних сил України зуміли знищити гіперзвукову ракету російських окупантів під кодовим ім'ям Х-47.
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