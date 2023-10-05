Німеччина пообіцяла Україні більше Patriot

Це підтвердив сам Зеленський, зустрівшись з німецьким канцлером сьогодні, 5 жовтня.

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Німеччина "прокачує" українське небо системами ППО / Вікіпедія, Офіс президента України

Український президент Володимир Зеленський заявив, що канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв надати Україні додаткові системи Patriot, які блискуче себе зарекомендували під час відбиття повітряних атак РФ.

Про обіцянку Шольца Зеленський повідомив у соцмережі X (Twitter). Зазначається, що український глава провів "плідну" зустріч з главою федерального уряду.

"Німеччина працює над наданням Україні додаткової системи Patriot взимку. Вдячний за підтримку у захисті нашої свободи і народу. Це також захист Європи і наших спільних цінностей", - написав Зеленський. відео дня

Раніше ЗМІ повідомляли, що Німеччина подумує передати Україні ще одну систему IRIS-T для прикриття "зернового коридору" на півдні країни.

ЗРК Patriot Patriot-американська система. Вона є в арсеналі США і ряду країн НАТО. Комплекс прийняли на озброєння сорок років тому і з тих пір кілька разів серйозно модернізували. Він ефективно збиває крилаті ракети і безпілотники. Комплекс Patriot може контролювати до півсотні цілей і при цьому стріляти одночасно по п'яти з них. При цьому розмір і висота польоту ракети, літака або дрона, які треба збити, особливого значення не мають. Універсальний засіб протиповітряної оборони позиційних районів військ на середніх і великих висотах. Забезпечує протиракетну оборону (ПРО) на рівні армії США. Вартість поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot може доходити до $9 млрд (включає в себе: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 зур з удосконаленим наведенням GEM-t, 10 комплектів РЛС з фазованою решіткою, 10 контрольних станцій захоплення цілі). Вартість пуску однієї ракети становить близько 3 млн дол. США.

ППО України

Україна максимально ефективно використовує всі системи ППО, які отримала вяк військову допомогу від західних партнерів. Однак таких систем у нас небагато, і перекрити ними весь фронт неможливо. Найбільш далекобійні ЗРК зараз - це Patriot, однак у складі всього двох дивізіонів.

Всього ППО України має розгалужену систему з інтегрованими у неї як радянськими засобами, такими як С-300, так і передовими західними ЗРК - SAMP/T, Patriot, NASAMS та IRIS-T. А до кінця 2024 року Захід обіцяє "прокачати" українське небо п'ятьма Patriot.

Через нестачу потужних засобів ППО Україні все ще складно перехоплювати російські Х-22. Разом з тим, відомо, що Patriot успішно збивають гіперзвукові "Кинджали".

Цієї зими ворог, найімовірніше, знову активізує удари по енергетиці, тому українська влада регулярно закликає Захід активніше допомагати передовими засобами ППО.

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