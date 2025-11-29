Рус
Полум'я охопило житлові будинки: РФ масовано атакує Київ ракетами і дронами

Анна Косик
29 листопада 2025, 08:13оновлено 29 листопада, 09:08
Ворог атакує столицю другою хвилею. Кількість постраждалих і руйнувань у місті зростає.
атака на Киев
Що відомо про наслідки ранкової атаки на столицю / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Головне:

  • Вранці ворог повторно атакував Київ дронами і ракетами
  • У місті фіксують влучання у житлові будинки
  • Кількість постраждалих постійно росте

Усю ніч країна-агресорка Росія атакувала Україну дронами. Під удар потрапив і Київ. А вранці, близько 07:00 у столиці повторно прогриміли потужні вибухи. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.

У Голосіївському, Соломʼянському та Дарницькому районах виникли пожежі внаслідок падіння уламків на нежитлові приміщення й відкриті території, у місті виникли перебої зі світлом.

Перші деталі про наслідки ранкового удару по Києву

Згодом у стало відомо, що у Дарницькому районі зафіксували падіння уламків ракети у дворі девʼятиповерхового будинку. Виникло загоряння на 6 поверсі будівлі. Крім того без електроенергії залишилася західна частина міста.

У житлових будинках правого берега столиці знижений тиск води в системах водопостачання. Станом на 08:01 у столиці вже 15 постраждалих, 8 із них перебувають у стаціонарах медзакладів. Загинули дві людини.

Водночас у Мережі почали з'являтися моторошні кадри наслідків атаки на столицю. За інформацією очевидців, прямо зараз горить багатоповерхівка на Позняках у Дарницькому районі. Крім цього займання житлових будинків очевидці зафіксували у Петропавлівській Борщагівці та Софіївській Борщагівці.

Скрин из тг
Скріншот з телеграм-каналу Главред


Дивіться відео пожежі у Дарницькому районі:

О 08:09 Кличко також повідомив, що в Оболонському районі зафіксовано падіння уламків на відкритій території. В Соломʼянському, за попередньою інформацією, уламки впали поруч із житловим будинком.

Кияни, тим часом, поділилися у Мережі кадрами прильоту ворожої ракети, які зафіксував відеореєстратор однієї з автівок. Вона, нібито, вдарила прямо біля машини на Київському шосе. Водночас рух перекрито на ділянці Харківського шосе - від перехрестя з вулиці Привокзальної до перехрестя зі Здолбунівською.

Полум'я охопило житлові будинки: РФ масовано атакує Київ ракетами і дронами
Скріншот з телеграм-каналу Главред

Дивіться відео удару ракети РФ:

Також місцеві повідомляють про наслідки російської атаки на Київщині. Зокрема у Вишневому, за даними місцевих пабліків, горить Нова Пошта. На даху палають десяток сонячних панелей. Попередньою без постраждалих.

  • Наслідки атаки на Київську область 29 листопада
    Наслідки атаки на Київську область 29 листопада фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки на Київську область 29 листопада
    Наслідки атаки на Київську область 29 листопада фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки на Київську область 29 листопада
    Наслідки атаки на Київську область 29 листопада фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки на Київську область 29 листопада
    Наслідки атаки на Київську область 29 листопада фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки на Київ 29 листопада
    Наслідки атаки на Київ 29 листопада фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки на Київ 29 листопада
    Наслідки атаки на Київ 29 листопада фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки на Київ 29 листопада
    Наслідки атаки на Київ 29 листопада фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки на Київ 29 листопада
    Наслідки атаки на Київ 29 листопада фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки на Київ 29 листопада
    Наслідки атаки на Київ 29 листопада фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки на Київ 29 листопада
    Наслідки атаки на Київ 29 листопада фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки на Київ 29 листопада
    Наслідки атаки на Київ 29 листопада фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки на Київ 29 листопада
    Наслідки атаки на Київ 29 листопада фото: t.me/dsns_telegram

Атака на Україну 29 листопада - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що з пізнього вечора 28 листопада до ранку 29-го країна-агресор Росія завдає ударів по Україні ракетами та дронами. Вибухи лунають у столиці, а над Україною зафіксовано близько 30 крилатих ракет.

Російські окупанти зокрема декілька годин поспіль безперервно атакують Київ. Внаслідок ворожих ударів по столиці вже відомо, що частина міста залишилася без світла.

Під час нічного удару постраждала і Київська область. Країна-агресорка Росія атакувала Броварський та Фастівський райони. Там зафіксовано серйозні руйнування.

Про персону: Віталій Кличко

Віталій Кличко - український державний діяч, політик. Київський міський голова з 5 червня 2014 року. Голова Київської міської державної адміністрації з 25 червня 2014 року. Боксер-професіонал, який виступав у важкій ваговій категорії, кікбоксер. Володар звань "Почесний" і "Вічний" чемпіон світу з боксу за версією WBC, повідомляє Вікіпедія.

