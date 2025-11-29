Горіли будинки, зносило цілі поверхи: РФ масовано атакувала Україну, є жертви

У столиці цілу ніч медики виїжджали на все нові місця ударів.

https://glavred.net/ukraine/goreli-doma-snosilo-celye-etazhi-rf-massirovanno-atakovala-ukrainu-est-zhertva-10719746.html Посилання скопійоване

Що відомо про наслідки атаки на Україну 29 листопада / Колаж: Главред, фото: ДСНС України

Головне:

Росія атакувала Україну дронами і ракетами

Внаслідок атаки у столиці і на Київщині є руйнування житлових будинків

Відомо про постраждалих і загиблого внаслідок атаки

У ніч на 29 листопада країна-агресорка Росія масовано атакувала Україну. У Повітряних Силах ЗС України повідомили про пуски ударних безпілотників, а згодом і ракет.

Близько 00:40 у Києві прогриміли перші вибухи. А вже станом на 04:00 стало відомо про перші наслідки ворожого обстрілу. Про них повідомила у Telegram ДСНС України.

відео дня

Що відомо про наслідки російської атаки у столиці

У Шевченківському районі Києва пошкоджено 14-поверховий житловий будинок. Горіли квартири на рівні 4-5 поверхів. Пожежу ліквідовано. На місці медики надали допомогу одній особі.

У Солом'янському районі уламки впали на 25-поверховий житловий будинок, що призвело до загоряння зовнішнього утеплювача та часткового руйнування фасаду з 1 по 3 поверх.

"Пошкоджено припарковані автомобілі. Пожежу ліквідовано. Медики надали допомогу двом людям на місці. За ще однією адресою уламки впали на 17-поверховий житловий будинок — без подальшого загоряння. Також зафіксовано влучання у гараж біля житлового будинку в приватному секторі. Виникло займання, ліквідація триває", - додали в ДСНС.

У Святошинському районі Києва зафіксовано влучання у під'їзд 3-поверхового житлового будинку. Сталося займання на 2 поверсі, рятувальники врятували дитину. Ще одна людина звернулась до медиків. З-під уламків було деблоковано тіло загиблого. Пожежу ліквідовано, триває розбір завалів.

У Дніпровському районі ворог влучив у 10-поверховий житловий будинок, що спричинило руйнування 6-7 поверхів. Пожежу вже ліквідовано. З 7 поверху врятовано 3 людей, серед них маломобільна особа. Триває розбір конструкцій.

"Загинула 1 людина. Постраждали 7 осіб, серед них дитина. Надзвичайникам вдалось врятували 4 людей — зокрема дитину та маломобільну особу. Внаслідок комбінованого удару маємо пошкодження житлових будинків", - підсумували рятувальники.

Згодом мер міста Віталій Кличко заявив, що за його даними, станом на 06:42 у Києві відомо про 9 постраждалих, 6 із них - госпіталізовані, зокрема, 1 дитина.

Вже за декілька хвилин після цього атака на Київ продовжилася. У Голосіївському, Соломʼянському та Дарницькому районах виникли пожежі внаслідок падіння уламків на нежитлові приміщення й відкриті території. У деяких районах міста фіксують перебої зі світлом.

О 07:15 Національна поліція України повідомила про зростання кількості постраждалих - їх тепер 11. У відомстві додали, що вже зафіксовані пошкодження багатоповерхових та приватних будинків у Святошинському, Соломʼянському, Шевченківському, та Дніпровському районах столиці.

"У Святошинському районі внаслідок влучання БпЛА сталась пожежа та часткове руйнування будівлі. З-під завалів рятувальники деблокували тіло 42-річного чоловіка. Загалом, постраждало 11 осіб, серед яких 10-річна дитина", - йдеться у повідомленні.

Станом на 07:48 Віталій Кличко повідомив, що наразі вже 13 постраждалих у столиці. 6 із них медики госпіталізували.Один чоловік загинув.

Як внаслідок обстрілу постраждала Київщина

Під час нічного удару постраждала і Київська область. Країна-агресорка Росія атакувала Броварський та Фастівський райони.

В наслідок атаки у місті Бровари виникла пожежа та руйнація в девʼятиповерховому будинку на 8 та 9 поверхах. Двоє людей отримали поранення, одну людину доставлено в медичний заклад.

"Також підрозділами ДСНС з будинку евакуйовано 52 людини, з яких троє дітей.На місці, для обігріву та надання допомоги, розгорнуто Пункт незламності, з місцевими мешканцями працюють психологи ДСНС. Також у місті пошкоджено приватну забудову та поруч припарковані автомобілі. Ліквідовано пожежу в гаражному кооперативі, де в результаті ворожої атаки, пошкоджено 20 гаражів", - доповіли в ДСНС.

Очільник Київської ОВА Микола Калашник також розповів про наслідки ворожої атаки. За його даними, наслідки обстрілу фіксують у 5 районах області, зокрема у Броварському пошкоджено 6 багатоповерхівок.

"Також, пошкоджено приватні будинки, більше 20 гаражних боксів, автомобілі, будівля торговельного центру. У Обухівському районі пошкоджено два приватні будинки та виробництво. Крім того, приватні будинки пошкоджені у Вишгородському та Бучанському районі", - додав він.

Внаслідок ворожої атаки тимчасово знеструмлено місто Фастів. Наразі тут критична інфраструктура перейшла на резервне живлення. Системи водопостачання, водовідведення, газопостачання та звʼязок працюють.

Комбінована атака на Україну 29 листопада - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що у ніч на 29 листопада моніторингові канали інформували, що ворог підняв у небо стратегічні бомбардувальник Ту-95МС та Ту-160. Близько 4-ої ранку ворожі літаки здійснили пуск ракет.

Згодом російські окупанти декілька годин поспіль безперервно атакували Київ ракетами та дронами. Внаслідок ворожих ударів по столиці частина міста залишилася без світла.

Близько 07:00 у столиці повторно прогриміли потужні вибухи. У Голосіївському, Соломʼянському та Дарницькому районах виникли пожежі внаслідок падіння уламків на нежитлові приміщення й відкриті території.

Інші новини:

Про джерело: ДСНС Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) — центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики в сферах цивільного захисту, захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідацію надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежну та техногенну безпеки, діяльність аварійно-рятувальних служб, профілактику травматизму невиробничого характеру, а також гідрометеорологічної діяльності, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред