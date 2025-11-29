РФ понад 8 годин масовано атакує Київ: частина столиці залишилася без світла

Проблеми з електроенергією зафіксовано на західній частині столиці.

Частина Києва знеструмлена / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, ДСНС

Коротко:

Росіяни обстріляли Київ ракетами та дронами

Частина столиці залишилася без світла

У Києві зафіксовано також проблеми з водопостачанням

Російські окупанти декілька годин поспіль безперервно атакують Київ ракетами та дронами. Внаслідок ворожих ударів по столиці частина міста залишилася без світла. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Він уточнив, що без електроенергії залишилася західна частина столиці.

"Енергетики працюватимуть над відновленням енергопостачання", - написав Кличко.

Крім цього, у житлових будинках правого берега столиці знижений тиск води в системах водопостачання, зазначив мер Києва.

Кличко уточнив, що наразі відомо про 13 постраждалих у столиці, 6 із них - госпіталізували. Один чоловік загинув.

Внаслідок ворожої атаки без світла залишився Фастів. Про це повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.

За його словами, у місті критична інфраструктура перейшла на резервне живлення. Системи водопостачання, водовідведення, газопостачання та звʼязок працюють.

Він додав, що пункти незламності у Фастові готові до роботи.

Літаки Ту, якими РФ обстрілює Україну / Інфографіка: Главред

Російські удари по Україні - останні новини

Нещодавно Главред писав, що найближчими днями може бути масований ракетний обстріл. Росія вже завершує підготовку до атаки.

Пізніше зʼявилася інформація, що росіяни запустили дрони та ракети. Повітряні цілі ворог спрямував на столицю.

Внаслідок обстрілу постраждала також Київська область. Країна-агресор Росія атакувала Броварський та Фастівський райони. У місті Бровари виникла пожежа та руйнація в девʼятиповерховому будинку на 8 та 9 поверхах. Двоє людей отримали поранення, одну людину доставлено в медичний заклад.

Про персону: Віталій Кличко Віталій Кличко - український державний діяч, політик. Київський міський голова з 5 червня 2014 року. Голова Київської міської державної адміністрації з 25 червня 2014 року. Боксер-професіонал, який виступав у важкій ваговій категорії, кікбоксер. Володар звань "Почесний" і "Вічний" чемпіон світу з боксу за версією WBC, повідомляє Вікіпедія.

