У повітрі МіГи та летить табун ракет: Київ під масованим ударом РФ

Маріна Фурман
29 листопада 2025, 07:06оновлено 29 листопада, 08:04
Ворог здійснює ракетно-дронову атаку на столицю.
РФ бʼє по Україні ракетами та дронами / Колаж: Главред, фото: Командування ПС, 126 окрема бригада територіальної оборони, Главред

Головне:

  • Київ під атакою ракет та дронів
  • У столиці лунають потужні вибухи та зафіксовано перебої зі світлом
  • У дяеких районах Києва спалахнули пожежі внаслідок падіння уламків ракет

З пізнього вечора 28 листопада до ранку 29-го країна-агресор Росія завдає ударів по Україні ракетами та дронами. Вибухи лунають у столиці, а над Україною зафіксовано близько 30 крилатих ракет. Про це повідомляють моніторингові канали та Повітряні сили ЗСУ.

РФ запустила по Україні ракети

У ніч на 29 листопада моніторингові канали інформували, що ворог підняв у небо стратегічні бомбардувальник Ту-95МС та Ту-160. Близько 4-ої ранку ворожі літаки здійснили пуск ракет.

У Повітряних силах підтверджень цьому не було, але о 06:15 військові вже зафіксували перші крилаті ракети росіян над Україною.

Станом на 07:00 повітряна тривога лунає по всій території Україні через ракетно-дронову атаку, до того ж, зафіксовано ще зліт МіГ-31К. Попередньо, борти здійснили пуски ракет. Ворожі повітряні цілі націлені на столицю. Кореспонденти Главред повідомляють про гучні вибухи у столиці на тлі ракетної атаки. Також у Києві зафіксовані перебої зі світлом.

Начальник КМВА Тимур Ткаченко написав, що у столиці працює ППО та закликав залишатися в безпечних місцях до відбою тривоги.

Якими ракетами РФ обстрілює Україну / Інфографіка: Главред

Наслідки ранкової ворожої атаки на Київ

Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що у деяких районах Києва є перебої зі світлом.

"У Голосіївському, Соломʼянському та Дарницькому районах спалахнули пожежі внаслідок падіння уламків на нежитлові приміщення й відкриті території", - йдеться в повідомленні.

Крім цього, у Дарницькому районі падіння уламків ракети в дворі девʼятиповерхового будинку. Зафіксовано загоряння на 6 поверсі будинку, екстрені служби прямують на місце.

Удари РФ по Україні - останні новини

Нещодавно Главред писав, що найближчими днями може бути масований ракетний обстріл. Росія вже завершує підготовку до атаки.

Пізно ввечері 28 листопада ворог запустив ударні безпілотники. Через деякий час вибухи лунали у столиці. Після удару дронами в різних районах Києва було зафіксовано прильоти.

Нагадаємо, у ніч на 25 листопада в Україні оголосили повітряну тривогу через російську атаку. Пізніше в Києві зафіксовано вибухи, що підтвердила офіційна влада столиці.

Про джерело: Повітряні сили Збройних сил України

Повітряні сили Збройних сил України — вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.

новини Києва війна в Україні ракета МиГ-31 Віталій Кличко крилаті ракети новини України ракетний удар Ракетна атака на Україну
