РФ зараз не піде на штурм Харкова: у Зеленського розкрили головну причину

РФ стягнула для наступу на Харківщині 15 тисяч військових, підкреслив Михайло Подоляк.

https://glavred.net/ukraine/rf-seychas-ne-poydet-na-shturm-harkova-u-zelenskogo-raskryli-glavnuyu-prichinu-10566236.html Посилання скопійоване

Михайло Подоляк висловився щодо наступу РФ / Колаж: Главред, фото: фото: 28-та ОМБр імені Лицарів Зимового Походу, 1 ОБрСпН імені Івана Богуна, скріншот YouTube

Наразі російські окупанти не будуть наступати на Харків, заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

На сьогодні РФ стягнула для наступу на цьому напрямку всього 15 тисяч військовослужбовців, підкреслив він у коментарі виданню Guardian.

Натомість, за словами представника ОП, ідея полягала в тому, щоб "розширити лінію фронту", змусити Україну перерозподілити свої резерви і скористатися затримкою пакета допомоги США.

відео дня

"Мине ще два-три тижні, коли вони повністю домінуватимуть у ресурсах, а потім ситуація почне вирівнюватися", - прогнозує він.

Інша причина міні-наступу, за словами Подоляка, була психологічною: показати, що Росія може битися стільки, скільки буде потрібно, і що безглуздо намагатися чинити опір.

"Це послання не для нас, це послання для еліт країн, які нас підтримують", - додав Подоляк.

Хто такий Михайло Подоляк Український політичний діяч, політтехнолог, журналіст, радник глави Офісу президента Володимира Зеленського. З початком повномасштабного вторгнення в Україну, брав участь в українсько-російських переговорах, пише Вікіпедія. Один з ключових спікерів ОП.

Наступ РФ на Харківщині - останні новини по темі

Раніше у Зеленського назвали головну мету російського наступу на Харківщині. Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив про те, що ескалація на фронті на Харківщині - це спроба Росії захопити ще хоча б маленьку частину територій для поліпшення своїх позицій перед тим, як Україна позбудеться дефіцитів у зброї та техніці.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що росіяни завдають ударів по Вовчанську, були спроби проривів ворожих диверсантів, сказав голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Ситуація на півночі загострилася, проте Харкову загрози немає.

Росія почала нову хвилю наступу на Харківщині, сказав президент Володимир Зеленський. Сили оборони відбивають атаки. Тривають важкі бої.

/ Главред

Більше новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред