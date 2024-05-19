Росія знизила наступ під Харковом до нуля: що відбувається на фронті

Водночас російські війська почали шукати "слабкі місця" ЗСУ на інших напрямках, на деяких ділянках ворог пробував прорвати лінію оборони.

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ЗСУ успішно відбивають атаки росіян / Колаж Главреда. Фото: фото: ОК "Захід", фото: 128-ма окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада

Російські окупанти не проводили активних дій на Харківському напрямку, ідеться у зведенні Генштабу станом на ранок неділі, 19 травня. Водночас ЗС РФ намагається прорвати лінію оборони захисників на інших напрямках.

Повідомляється, що Сили оборони на Харківському напрямку докладають максимум зусиль для посилення позицій, поповнення резервів, ведення розвідки та тримають дії ворога під вогневим контролем.

Також протягом останньої доби Росія атакувала на Покровському напрямку, під Купʼянськом в напрямку Берестового, шукала "слабкі місця" в обороні на Сіверському напрямку та безуспішно намагається прорватися у напрямку Білогорівка і Роздолівка.

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Тривають бої в районах Кліщіївки, Калинівки, Нового і Андріївки. ЗСУ не втратили позицій. Загарбники намагалися витіснити підрозділи Сил оборони у районах Урожайного і Старомайорського - безуспішно.

Новини з фронту - що відбувається на передовій

Російські окупанти поставили собі за мету захопити міста Часів Яр і Вовчанськ на сході України. До такого висновку прийшли аналітики американського Інституту вивчення війни.

Згідно із проаналізованими даними, російські окупанти не досягнули помітних тактичних успіхів у районі Часового Яру після того, як провели ротний механізований штурм на східній околиці міста 4 квітня, і від того часу до 17 квітня загарбники не проводили подібних механізованих штурмів у цьому районі.

За словами представника ОП Михайла Подоляка, ідея РФ на Харківському напрямку полягала в тому, щоб "розширити лінію фронту", змусити Україну перерозподілити свої резерви і скористатися затримкою пакета допомоги США.

На думку майора, експерта Олексія Гетьмана, війська РФ не штурмуватимуть Харків і Суми, а створять плацдарми для подальшого наступу.

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