Росія знизила наступ під Харковом до нуля: що відбувається на фронті

Російські окупанти не проводили активних дій на Харківському напрямку, ідеться у зведенні Генштабу станом на ранок неділі, 19 травня. Водночас ЗС РФ намагається прорвати лінію оборони захисників на інших напрямках.
Повідомляється, що Сили оборони на Харківському напрямку докладають максимум зусиль для посилення позицій, поповнення резервів, ведення розвідки та тримають дії ворога під вогневим контролем.
Також протягом останньої доби Росія атакувала на Покровському напрямку, під Купʼянськом в напрямку Берестового, шукала "слабкі місця" в обороні на Сіверському напрямку та безуспішно намагається прорватися у напрямку Білогорівка і Роздолівка.
Тривають бої в районах Кліщіївки, Калинівки, Нового і Андріївки. ЗСУ не втратили позицій. Загарбники намагалися витіснити підрозділи Сил оборони у районах Урожайного і Старомайорського - безуспішно.
Новини з фронту - що відбувається на передовій
Російські окупанти поставили собі за мету захопити міста Часів Яр і Вовчанськ на сході України. До такого висновку прийшли аналітики американського Інституту вивчення війни.
Згідно із проаналізованими даними, російські окупанти не досягнули помітних тактичних успіхів у районі Часового Яру після того, як провели ротний механізований штурм на східній околиці міста 4 квітня, і від того часу до 17 квітня загарбники не проводили подібних механізованих штурмів у цьому районі.
За словами представника ОП Михайла Подоляка, ідея РФ на Харківському напрямку полягала в тому, щоб "розширити лінію фронту", змусити Україну перерозподілити свої резерви і скористатися затримкою пакета допомоги США.
На думку майора, експерта Олексія Гетьмана, війська РФ не штурмуватимуть Харків і Суми, а створять плацдарми для подальшого наступу.
Наступ Росії 2024 - бої на Харківщині
Вранці 10 травня російські окупанти пішли на прорив кордону в Харківській області з боку Курської, Бєлгородської та Брянської областей. Почалася негайна евакуація цивільного населення. Напередодні на тій ділянці фронту фіксували угруповання ЗС РФ у 50 тисяч особового складу.
За підсумками боїв у Харківській області російські окупанти станом на 12 травня окупували шість сіл у прикордонній зоні - Стрілече, Пильне, Красне, Борисівку, Огірцеве і Плетенівку. Практично всі вони були в "сірій зоні". Без введення резервів на цю ділянку фронту ситуація загрожує стати критичною, вважають аналітики.
На тлі наступу російських військ на північ Харківської області змінилося керівництво ОТУВ "Харків". Новим командувачем став Михайло Драпатій, який прийшов на зміну Юрію Галушкіну.
Російські окупанти просунулися не більше ніж на 8 кілометрів від кордону в північній частині Харківської області й мають намір створити "буферну зону", а не просуватися вглиб Харківщини, свідчить звіт аналітиків Інституту вивчення війни за 15 травня.
У Харківській області ситуація на фронті наближається до критичної, а російські окупанти можуть атакувати в напрямку Сум. Про це заявив 14 травня начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов. За його словами, атаки росіян у Харківській області триватимуть ще три-чотири дні, після чого війська РФ, як очікується, "зроблять рішучий наступ у напрямку Сум".
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