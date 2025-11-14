Рус
Зеленський виключив двох міністрів з РНБО на тлі скандалу з "Енергоатомом"

Руслана Заклінська
14 листопада 2025, 16:02оновлено 14 листопада, 16:40
Президент підписав указ про зміни у складі РНБО.
Зеленський вивів зі складу РНБО Галущенка і Гринчук / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, facebook.com/s.grynchuk, facebook.com/german.galushchenko

Головне:

  • Зеленський вивів зі складу РНБО Гринчук і Галущенка
  • Указ глави держави набрав чинності з дня його опублікування

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про зміни у складі РНБО. Зі складу виведено міністра енергетики Світлану Гринчук та міністра юстиції Германа Галущенка. Про це свідчить на указ №845/2025.

Документ передбачає оновлення персонального складу Ради нацбезпеки і оборони. Указ набув чинності одразу після оприлюднення.

відео дня

"На часткову зміну статті 1 Указу Президента України від 19 липня 2025 року № 501/2025 "Про склад Ради національної безпеки і оборони України" вивести зі складу Ради національної безпеки і оборони України Г. Галущенка та С. Гринчук", - постановив Зеленський.

Раніше президент анонсував кадрові зміни в уряді, які мали торкнутися саме Міністерства енергетики та Міністерства юстиції. Рішення обіцяли ухвалити після аудиту держкомпаній та оцінки ефективності їхньої роботи.

Як відреагували в ОП на корупцію в енергетиці

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна сьогодні показує реальну боротьбу з корупцією з конкретними рішеннями та наслідками.

"Хотілося б, щоб корупціонери діставали пожиттєві терміни одразу після викриття. Але є закон, і його доведеться дотримуватися", - зазначив він.

Подоляк підкреслив, що ключова відмінність нинішньої боротьби від попередніх років - принципова нетерпимість держави до корупції та швидкі, жорсткі рішення президента. Він зазначив, що підозрюваних відсторонюють, президент вимагає негайних звільнень, а щодо осіб без посад можуть застосовувати санкції. Паралельно проводиться очищення "Енергоатома" та аудит наглядової ради.

Операція НАБУ "Мідас" - новини за темою

Нагадаємо, НАБУ та САП протягом 15 місяців проводили операцію "Мідас", під час якої здійснено понад 70 обшуків. За даними розслідування, у масштабній корупційній схемі брали участь високопосадовці, політики та бізнесмени.

Вони впливали на АТ "НАЕК "Енергоатом", отримуючи неправомірну вигоду від контрагентів у розмірі 10-15% від вартості контрактів.

Також 13 листопада президент Зеленський підписав указ про санкції проти бізнесменів Тимура Міндіча та Олександра Цукермана, які є фігурантіами справи про корупцію в "Енергоатомі". Їм заборонено вести бізнес в Україні, заблоковано активи, обмежено торгівлю, участь у держзакупівлях і приватизації.

Як повідомляв Главред, напередодні міністр енергетики Світлана Гринчук подала у відставку. Про це вона повідомила 12 листопада у Facebook, подякувавши президенту, уряду та депутатам за можливість працювати на державу.

Читайте також:

Про джерело: Офіс президента України

Офіс президента України (ОПУ) — постійний орган, утворений президентом України для забезпечення повноцінного здійснення його конституційних повноважень. У різні періоди мав різні назви: Адміністрація президента України (1991—2005, 2010—2019), Секретаріат президента України (2005—2010), пише Вікіпедія.

