Після вимоги Зеленського: міністерка енергетики Гринчук подала у відставку

Заява про відставку була написана на тлі корупційного скандалу.

https://glavred.net/ukraine/posle-trebovaniya-zelenskogo-ministr-energetiki-grinchuk-podala-v-otstavku-10714796.html Посилання скопійоване

Гринчук подала у відставку / Колаж: Главред, фото УНІАН, facebook/s.grynchuk

Головне:

Міністерка енергетики Гринчук подала у відставку

На державній посаді Гринчук працювала 10 років

Вона стверджує, що у межах її професійної діяльності порушень законодавства не було

Світлана Гринчук подала у відставку з посади міністра енергетики України. Про це вона повідомила 12 листопада на своїй сторінці у Facebook.

Гринчук подякувала президенту Володимиру Зеленському, Кабінету Міністрів України та народним депутатам за надану можливість працювати на користь держави.

відео дня

"Написала заяву про відставку. Посада ніколи не була для мене самоціллю. Я вдячна президенту Володимир Зеленський, Кабінет Міністрів України та народним депутатам за надану можливість працювати на користь держави, що я робила упродовж останніх 10 років на різних посадах на державній службі, починаючи із головного спеціаліста", - заявила вона.

Гринчук додала, що у межах її професійної діяльності "не було жодних порушень законодавства".

"Щодо домислів, які стосуються моїх особистих стосунків - будь-які спекуляції на цю тему недоречні. Усьому має бути межа. Зрештою, час все розставить на свої місця", - резюмувала Гринчук.

Заява Гринчук / фото: скріншот

Передісторія

У середу, 12 листопада, президент України Володимир Зеленський на фоні корупційного скандалу та публікацій плівок НАБУ анонсував відставку двох міністрів Кабміну.

"Я вважаю, що міністр юстиції та міністр енергетики не можуть залишатися на посадах. Це питання, зокрема, і довіри. Якщо є звинувачення, на них треба відповідати. Рішення про відсторонення від посади оперативне, найбільш швидке, я попросив прем'єр-міністра України, щоб були заяви про відставку від цих міністрів. Я прошу депутатів Верховної Ради підтримати ці заяви. І далі все має вирішуватись в юридичній площині", - вказав глава держави.

Операція НАБУ - що відомо

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура проводять масштабну операцію з викриття корупційної схеми у сфері енергетики. За даними НАБУ, слідство тривало 15 місяців і включало понад 1000 годин аудіозаписів.

Деталі справи і перші відеодокази було представлено 10 листопада в рамках операції під кодовою назвою "Мідас". На аудіозаписах чиновники і бізнесмени обговорюють привласнення коштів, призначених для захисту енергетики від атак.

Як писав Главред, у вівторок, 11 листопада, премʼєр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що уряд достроково припинив повноваження Наглядової ради "Енергоатому". За її словами, Міністерство економіки за тиждень має подати на затвердження уряду новий склад наглядової ради компанії.

Інші новини:

Про персону: Світлана Гринчук Світлана Гринчук - українська політична діячка, економістка та підприємиця, міністерка енергетики України (з 2025). Міністерка захисту довкілля та природних ресурсів України (2024–2025) Пані Гринчук є експертом у сфері енергетики, зміни клімату та захисту довкілля з досвідом роботи в Уряді України (Секретаріат КМУ, Міндовкілля), міжнародних фінансових інституціях (Світовий банк), міжнародних проєктах технічної допомоги (GIZ, USAID) та участі в переговорах у рамках ООН, Енергетичного Співтовариства, OECD тощо.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред