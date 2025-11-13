Пожиттєві терміни за корупцію - у Зеленського зробили заяву на фоні скандалу

В Україні держава відкрито реагує на корупцію, відсторонює підозрюваних та проводить очищення ключових структур, вказав Подоляк.

https://glavred.net/ukraine/pozhiznennye-sroki-za-korrupciyu-u-zelenskogo-sdelali-zayavlenie-na-fone-skandala-10715216.html Посилання скопійоване

У Зеленського зробили заяву на фоні корупційного скандалу в енергетиці / Колаж: Главред, фото: УНІАН, НАБУ

Про що сказав Подоляк:

Корупціонери мають бути покарані по закону

Готується оновлення наглядової ради Енергоатому

Партнери бачать дії України у питанні боротьби з корупцією

Сьогодні Україна показує, що боротьба з корупцією більше не є формальністю, а реальним процесом із конкретними рішеннями та наслідками. Про це повідомив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк у дописі в Telegram, коментуючи останні корупційні скандали у сфері енергетики.

"Хотілося б, щоб корупціонери діставали пожиттєві терміни одразу після викриття. Але є закон, і його доведеться дотримуватися", - вказав він. відео дня

Подоляк підкреслив, що держава нині відкрито реагує на випадки корупції — не замовчує проблеми і не уникає відповідальності. Осіб із підозрами відсторонюють, президент вимагає негайних звільнень, а щодо тих, хто не обіймає офіційних посад, розглядають можливість запровадження санкцій. Паралельно відбувається очищення "Енергоатома" — готують оновлення наглядової ради та проводять аудит.

Радник голови ОП зауважив, що протягом усіх років незалежності в Україні траплялися масштабні корупційні скандали, однак нині ключовою відмінністю є реакція держави. За словами Подоляка, якщо раніше вона мовчала або закривала очі на порушення, то тепер демонструє принципову нетерпимість до корупції.

"На рівні президента ухвалюються максимально швидкі та жорсткі рішення. Це вже зовсім не та Україна, якою вона була 10, 15, 20 років тому. Саме тому міжнародні партнери продовжують підтримку. Вони бачать реальні дії", - резюмує він.

Корупція в енергетиці - що відомо про плівки НАБУ

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, державна прикордонна служба України перевірила інформацію про нібито незаконний перетин кордону громадянином Тимуром Міндічем. За результатами перевірки встановлено, що Міндіч залишав територію України на законних підставах.

На тлі корупційного скандалу та оприлюднення записів НАБУ президент Володимир Зеленський оголосив про відставку двох урядовців — міністра юстиції та міністра енергетики.

Крім того, у вівторок, 11 листопада, уряд ухвалив рішення про дострокове припинення повноважень Наглядової ради компанії "Енергоатом". Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Інші новини:

Про персону: Михайло Подоляк Український політичний діяч, політтехнолог, журналіст, радник глави Офісу президента Володимира Зеленського. З початком повномасштабного вторгнення в Україну, брав участь в українсько-російських переговорах, пише Вікіпедія. Один з ключових спікерів ОП.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред