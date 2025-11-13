Рус
Корупційний скандал в енергетиці: з'явились подробиці розмови Зеленського з Мерцом

Інна Ковенько
13 листопада 2025, 15:46оновлено 13 листопада, 16:37
Зеленський пообіцяв Мерцу повну прозорість у розслідуванні справи корупції в енергетичній сфері.
Розмова Зеленського з Мерцом
Розмова Зеленського з Мерцом / Колаж: Главред, фото: соцмережі Зеленського, Bundesregierung.de

Коротко:

  • Фрідріх Мерц провів телефонну розмову з Володимиром Зеленським
  • Говорили про розслідування корупційного скандалу в енергетичній сфері
  • Зеленський пообіцяв канцлеру повну прозорість у розслідуванні

Федеральний канцлер Фрідріх Мерц сьогодні, 13 листопада провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

Говорили, зокрема, про розслідування справи корупції в енергетичній сфері. Про це повідомляє Уряд Німеччини.

"Президент Зеленський поінформував про корупційні розслідування проти членів свого уряду, які згодом пішли у відставку, пообіцявши повну прозорість, довгострокову підтримку незалежних антикорупційних органів та інші швидкі заходи для відновлення довіри українського народу, європейських партнерів та міжнародних донорів", - йдеться в повідомленні.

Федеральний уряд, за словами Мерца, очікує від України активних кроків у боротьбі з корупцією та продовження реформ, зокрема у сфері верховенства права.

Крім того, Президент Володимир Зеленський подякував канцлеру Німеччини за підтримку, особливо у сфері протиповітряної оборони та захисту енергетичної інфраструктури України.

Зеленський та Мерц домовилися разом із європейськими та трансатлантичними партнерами працювати над припиненням вогню і досягненням тривалого миру. Німеччина разом із західними союзниками посилюватиме тиск на Москву, щоб змусити Росію сісти за стіл переговорів. Це також включає продовження роботи над ефективним використанням заморожених російських активів.

Справа "Мідас" - думка експерта

Головний виклик для української влади наразі - знайти баланс між необхідністю повноцінного розслідування з подальшим судом і збереженням відносної політичної стабільності під час війни, щоб уникнути кризи управління. Так вважає політолог, голова Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

Він також не виключає, що справа "Мідас" може стати каталізатором політичних конфліктів у майбутньому, особливо після закінчення війни та проведення післявоєнних виборів. На його думку, через близькість Міндіча до команди президента це розслідування становить серйозний ризик для Володимира Зеленського.

Операція НАБУ - новини за темою

Як писав Главред, Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура проводять масштабну операцію з викриття корупційної схеми у сфері енергетики. За даними НАБУ, слідство тривало 15 місяців і включало понад 1000 годин аудіозаписів.

Крім того, Зеленський оцінив справу "Мідас" про корупцію і висловився щодо колишніх партнерів. Президент України переконаний, що найважливіше у справі про корупцію - це вирок для тих, хто винен.

Пізніше, про енергетичний скандал вперше висловились у ЄС. Представниця Євросоюзу з питань закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас назвала його "надзвичайно прикрим". Каллас закликала Київ серйозно поставитись до розслідування в енергетичній сфері.

Про персону: Фрідріх Мерц

Фрідріх Мерц - німецький політичний діяч, лідер Християнсько-демократичного союзу з 31 січня 2022 року.

25 червня 2024 року Мерц зробив заяви в інтерв'ю The Times і ZDF щодо необхідності пошуку мирного врегулювання збройного конфлікту в Україні, припинення вогню та початку мирних перемовин із президентом Путіним, хоча раніше постійно вимагав розширення військової допомоги Україні та, зокрема, критикував канцлера Олафа Шольца за відмову надати їй крилаті ракети дальнього радіусу дії Taurus.

За підсумками дострокових парламентських виборів у Німеччині, які відбулися 23 лютого, Християнсько-демократичний союз здобув перше місце. Ймовірно, Мерц стане наступним німецьким канцлером.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

НАБУ новини України Фрідріх Мерц
