Перевозив "шахед" на даху авто: поліція затримала киянина

Головне:
- У соцмережах опубліковано фото автівки, на даху якої прикріплено ворожий БпЛА
- Безпілотник типу "Shahed" був із вихолощеною бойовою частиною, тобто таким, що не становить загрози
- Затриманий киянин пояснив, що хотів передати безпілотник до музею
У Києві чоловік перевозив російський "Шахед" на даху автомобіля. Правоохоронці затримали киянина й вилучили БпЛА.
У соцмережах оприлюднили фото, що на території столичного ЖК перебуває автівка, на даху якої прикріплено ворожий БпЛА. Про це повідомив Департамент комунікації Нацполіції Києва.
"На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група Дарницького управління поліції та вибухотехніки. Фахівці оглянули небезпечний предмет - ним виявився безпілотний літальний апарат типу "Shahed" із вихолощеною бойовою частиною, тобто таким, що не становить загрози життю та безпеці громадян", - йдеться в повідомленні.
Власник транспортного засобу - 30-річний місцевий мешканець, який є головою громадської організації, пояснив, що планував передати безпілотник до музею.
Правоохоронці вилучили "шахед" для проведення додаткової перевірки. Наразі встановлюються усі обставини події.
Російські атаки БпЛА по Україні - новини за темою
Як писав Главред раніше, 4 листопада близько 04:00 російські окупанти атакували Харківщину безпілотниками, зокрема, поцілили по пожежному депо і техніці - внаслідок ворожих ударів постраждали 6 людей, серед них - рятувальники.
Також у ніч на 4 листопада ворог здійснив масштабні обстріли Миколаївської громади Синельниківського району Дніпропетровської області. Внаслідок атак загинула жінка, ще 11 людей постраждали, серед них – двоє дітей.
Нагадаємо, у 2025 році росіяни запустили понад 44 тисячі безпілотників типу "Шахед" та їхніх варіантів - у чотири рази більше, ніж за весь 2024 рік. Вартість одного дрона Shahed оцінюють у 20-50 тисяч доларів.
