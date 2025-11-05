Перевозив "шахед" на даху авто: поліція затримала киянина

Власником автомобіля виявився 30-річний киянин, який є головою громадської організації.

У Києві знайшли "шахед", прикріплений до автомобіля / Фото: Департамент комунікації Нацполіції Києва.

Головне:

У соцмережах опубліковано фото автівки, на даху якої прикріплено ворожий БпЛА

Безпілотник типу "Shahed" був із вихолощеною бойовою частиною, тобто таким, що не становить загрози

Затриманий киянин пояснив, що хотів передати безпілотник до музею

У Києві чоловік перевозив російський "Шахед" на даху автомобіля. Правоохоронці затримали киянина й вилучили БпЛА.

У соцмережах оприлюднили фото, що на території столичного ЖК перебуває автівка, на даху якої прикріплено ворожий БпЛА. Про це повідомив Департамент комунікації Нацполіції Києва.

"На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група Дарницького управління поліції та вибухотехніки. Фахівці оглянули небезпечний предмет - ним виявився безпілотний літальний апарат типу "Shahed" із вихолощеною бойовою частиною, тобто таким, що не становить загрози життю та безпеці громадян", - йдеться в повідомленні.

Власник транспортного засобу - 30-річний місцевий мешканець, який є головою громадської організації, пояснив, що планував передати безпілотник до музею.

Правоохоронці вилучили "шахед" для проведення додаткової перевірки. Наразі встановлюються усі обставини події.

Російські атаки БпЛА по Україні - новини за темою

Як писав Главред раніше, 4 листопада близько 04:00 російські окупанти атакували Харківщину безпілотниками, зокрема, поцілили по пожежному депо і техніці - внаслідок ворожих ударів постраждали 6 людей, серед них - рятувальники.

Також у ніч на 4 листопада ворог здійснив масштабні обстріли Миколаївської громади Синельниківського району Дніпропетровської області. Внаслідок атак загинула жінка, ще 11 людей постраждали, серед них – двоє дітей.

Нагадаємо, у 2025 році росіяни запустили понад 44 тисячі безпілотників типу "Шахед" та їхніх варіантів - у чотири рази більше, ніж за весь 2024 рік. Вартість одного дрона Shahed оцінюють у 20-50 тисяч доларів.

