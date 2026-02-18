Переговори США, України та РФ у Женеві: Віткофф заявив про 'значний прогрес'

Сторони домовилися проінформувати своїх лідерів і продовжити роботу над укладенням угоди.

https://glavred.net/ukraine/peregovory-ssha-ukrainy-i-rf-v-zheneve-uitkoff-zayavil-o-znachitelnom-progresse-10741742.html Посилання скопійоване

Стівен Віткофф розповів, як пройшов перший день переговорів у Женеві / Колаж: Главред, фото: ОП, t.me/umerov_rustem

Коротко:

У Женеві завершився перший день тристоронніх переговорів

Віткофф заявив про прогрес

Умеров провів окрему зустріч з представниками США та Європи

Спецпредставник США Стівен Віткофф заявив про "значний прогрес" після першого дня тристоронніх переговорів між США, Україною та РФ у Женеві.

"Успіх президента Трампа в об'єднанні обох сторін цього конфлікту привів до значного прогресу, і ми пишаємося тим, що працюємо під його керівництвом, щоб зупинити вбивства в цьому жахливому конфлікті", - написав Віткофф у соцмережі Х.

відео дня

За його словами, сторони домовилися проінформувати своїх лідерів і продовжити роботу над укладенням угоди.

Тим часом секретар РНБО України Рустем Умеров повідомив, що провів окрему зустріч з представниками США та європейських партнерів після першого дня тристоронніх переговорів у Женеві.

"Обговорили підсумки сьогоднішнього раунду переговорів і синхронізували підходи до подальших кроків. Важливо зберігати спільне бачення і координацію дій між Україною, США і Європою. Є розуміння спільної відповідальності за результат", - заявив Умеров.

За його словами, у зустрічі брали участь представники Франції, Великої Британії, Німеччини, Італії та Швейцарії.

Стів Віткофф / Інфографіка: Главред

Як відомо, 17 лютого в Женеві пройшов перший день переговорів між США, Україною і РФ. Сторони обговорювали політичний блок питань. Зустріч має тривати 18 лютого.

Джерела у Вашингтоні повідомили Радіо Свобода, що радники національної безпеки з Великої Британії, Франції, Німеччини та Італії спостерігали за переговорами.

Російські ЗМІ цитували джерело в російській делегації, яке заявило, що переговори тривали шість годин і були "дуже напруженими".

Політичний діалог у Женеві зайшов у глухий кут - ЗМІ

Як писав Главред, журналіст Axios Барак Равід з посиланням на джерела заявив, що зустріч політичної групи, яка мала обговорити ключові питання безпеки і дипломатії, не принесла очікуваного прогресу.

За його даними, причиною застою стала позиція нового головного переговірника Росії Володимира Мединського. Джерела зазначають, що саме його пропозиції та підходи не дозволили сторонам досягти згоди.

Мирні переговори - останні новини

Як писав Главред, глава Офісу президента Кирило Буданов повідомив, що українська делегація вирушила на переговори до Женеви. Консультації пройдуть 17-18 лютого за участю посередників із США і націлені на перемир'я та обмін полоненими.

Заступник міністра закордонних справ РФ Олександр Грушко заявив, що будь-яка мирна угода щодо України повинна враховувати "гарантії безпеки для Росії", а не обмежуватися лише інтересами української сторони.

Президент США Дональд Трамп заявив перед переговорами в Женеві, що Україні краще "швидко сісти за стіл переговорів" з Росією.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон не має наміру примушувати жодну зі сторін у процесі завершення російсько-української війни погоджуватися на майбутню мирну угоду.

Мирний план США з 20 пунктів / Інфографіка: Главред

Келлог назвав ймовірну дату завершення війни в Україні

Війна в Україні може закінчитися вже цього літа. Про це заявив колишній спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог у Давосі.

За його прогнозом, мир може бути досягнутий вже до Дня незалежності України - 24 серпня 2026 року.

"Я дійсно вірю: якщо Україна переживе цю зиму - січень і лютий - і вийде в березень і квітень, перевага буде на вашому боці, на боці України... Я сподіваюся, що до Дня Незалежності цього літа на цій землі буде мир", - сказав Келлог.

Інші новини:

Про персону: Кіт Келлог Кіт Келлог - американський державний службовець, генерал-лейтенант у відставці. У період першого президентства Дональда Трампа відповідав за питання оборонної політики, був відповідальним секретарем Ради з національної безпеки США, а в період з 13 по 20 лютого 2017 року виконував обов'язки радника американського президента з національної безпеки (після відставки Майкла Флінна). Ветеран Збройних сил США, колишній десантник. Учасник американських військових операцій у В'єтнамі, Гренаді (1983) та Іраку - Щит пустелі і Буря в пустелі (1990-1991), пише Вікіпедія. 3 лютого 2025 року призначений спеціальним представником Сполучених Штатів щодо України та Росії. У ЗМІ Келлога називають "автором мирного плану Трампа" для завершення війни РФ проти України. Журналісти неодноразово писали, що цей план може передбачати збереження контролю Росії над окупованими українськими територіями і фактичне заморожування війни.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред