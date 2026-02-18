Другий день переговорів про мир у Женеві: коли зустрінуться делегації та про що говоритимуть

Зустрічі заплановані на першу половину дня.

Мирні переговори сьогодні продовжаться в Женеві / Колаж: Главред, фото: t.me/umerov_rustem

Головне:

Старт переговорів у Женеві заплановано на 10 годину ранку

Військова та політична групи проведуть консультації

Сьогодні, 18 лютого, в Женеві відбудеться другий день тристоронніх переговорів США, України та Росії щодо завершення російсько-української війни.

За словами прессекретаря секретаря РНБО Діани Давітян, зустрічі заплановані на першу половину дня. Про це вона повідомила журналістам РБК-Україна.

Прокремлівські ЗМІ анонсували початок переговорів на 10:00 (за київським часом).

Головна мета сьогоднішнього дня - перевести вчорашні обговорення "механіки рішень" в конкретні домовленості.

Повідомляється також, що консультації проводитимуть у військовій та політичній групах.

РосЗМІ пишуть, що російська делегація на чолі з помічником Путіна Володимиром Мединським виїхала на переговори щодо українського врегулювання.

Делегація РФ виїхала на переговори / скріншот

До складу української делегації на переговорах у Женеві увійшли Рустем Умеров, Кирило Буданов, Вадим Скибицький, Сергій Кислиця, Андрій Гнатов і Давид Арахамія.

Американську сторону представляють Стів Віткофф, Джаред Кушнер, Ден Дрісколл і Алекс Грінкевич.

Делегацію Росії очолив Володимир Мединський.

Переговори в Женеві / Фото t.me/umerov_rustem

Чим закінчився перший день переговорів у Женеві

Як писав Главред, 17 лютого в Женеві пройшов перший день переговорів між США, Україною і РФ. Сторони обговорювали політичний блок питань.

Радники національної безпеки з Великої Британії, Франції, Німеччини та Італії спостерігали за переговорами.

Російські ЗМІ цитували джерело в російській делегації, яке заявило, що переговори тривали шість годин і були "дуже напруженими".

Спецпредставник США Стівен Віткофф заявив про "значний прогрес" після першого дня тристоронніх переговорів між США, Україною і РФ в Женеві.

Журналіст Axios Барак Равід з посиланням на джерела заявив, що зустріч політичної групи, яка мала обговорити ключові питання безпеки і дипломатії, не принесла очікуваного прогресу. За його даними, причиною застою стала позиція нового головного переговірника Росії Володимира Мединського. Джерела зазначають, що саме його пропозиції та підходи не дозволили сторонам досягти згоди.

Посол США при НАТО Метью Вітакер заявив, що питання територій залишаються ключовим бар'єром між Україною та Росією на мирних переговорах і є каменем спотикання на шляху до завершення війни.

При цьому Вітакер зазначив, що війна повинна завершитися. Втім, процес переговорів надзвичайно складний та заплутаний.

"Очікуйте продуктивних переговорів у Женеві. Але очевидно, що обидві сторони повинні знайти спосіб домовитися про припинення цієї війни", — додав Вітакер.

Мирний план США з 20 пунктів / Інфографіка: Главред

Коли може закінчитися війна: прогноз нардепа

Якщо Україна не погодиться на поступки щодо територій, завершення війни в 2026 році або навіть до літа того ж року виглядає малоймовірним. Про це повідомив народний депутат від партії "Голос" і секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко.

"З точки зору того, як зараз це відбувається (ймовірно йдеться про мирні переговори, - ред.), для мене малоймовірний сценарій, що війна взагалі закінчиться цього року. Але це я кажу з точки зору того, що я знаю наміри Російської Федерації", - сказав він.

