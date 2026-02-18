У Женеві завершилися переговори США, України та РФ: перші подробиці

Незабаром відбудеться нова зустріч делегацій.

Зеленський провів нараду з українською командою / Колаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Переговори в Женеві закінчилися

Мединський назвав переговори "важкими, але діловими"

Зеленський звинуватив РФ у затягуванні переговорів

У Женеві завершилися тристоронні переговори України, США та РФ. Інформацію підтвердили як українська, так і російська сторони.

Прес-секретар секретаря РНБО Діана Давитян повідомила журналістам, що в Женеві завершилися консультації як в рамках політичної, так і військової груп.

Глава російської делегації Володимир Мединський також заявив, що мирні переговори завершилися. За його словами, незабаром відбудеться нова зустріч делегацій. У коментарі росЗМІ Мединський заявив, що "переговори в Женеві були важкими, але діловими".

Зеленський розкрив деталі переговорів у Женеві

Тим часом президент України Володимир Зеленський заявив, що перед початком роботи делегацій у Женеві він провів нараду з українською командою. За його словами, він поставив завдання українській делегації – "зробити все, щоб переговори все ж були результативними і додавали шансів для мирних рішень".

Глава держави розповів, що 17 лютого були різні формати зустрічей: як двосторонні – між Україною і Америкою, так і багатосторонні.

"Зокрема, були переговори між українськими, американськими та російськими представниками за двома напрямками, а саме з військових та військово-політичних питань. Також українська делегація разом з американською командою зустрілася з європейськими представниками – Британії, Франції, Німеччини, Італії та Швейцарії", – повідомив Зеленський.

Зеленський провів консультації з українською делегацією / Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Він підкреслив, що Україна вважає участь Європи в процесі критично необхідною для подальшої успішної реалізації цілком можливих домовленостей.

"Україна не сумнівається, що партнери можуть забезпечити конструктивність процесу переговорів, а значить, і гідний результат", - сказав президент.

Зеленський звинуватив РФ у спробі затягнути переговори.

"Вчора дійсно були непрості зустрічі, і можемо констатувати, що Росія намагається затягнути переговори, які вже могли б вийти на фінальний етап. Дякую американській стороні за увагу до деталей і терпіння в розмовах з наявними представниками Росії", - повідомив він.

За словами Зеленського, сьогодні в Женеві має обговорюватися гуманітарний напрямок, а саме кроки для обміну військовополоненими та звільнення цивільних.

Чим закінчився перший день переговорів у Женеві

Як писав Главред, 17 лютого в Женеві пройшов перший день переговорів між США, Україною і РФ. Сторони обговорювали політичний блок питань.

Радники національної безпеки з Великої Британії, Франції, Німеччини та Італії спостерігали за переговорами.

Російські ЗМІ цитували джерело в російській делегації, яке заявило, що переговори тривали шість годин і були "дуже напруженими".

Спецпредставник США Стівен Віткофф заявив про "значний прогрес" після першого дня тристоронніх переговорів між США, Україною і РФ в Женеві.

Журналіст Axios Барак Равід з посиланням на джерела заявив, що зустріч політичної групи, яка мала обговорити ключові питання безпеки і дипломатії, не принесла очікуваного прогресу. За його даними, причиною застою стала позиція нового головного переговірника Росії Володимира Мединського. Джерела зазначають, що саме його пропозиції та підходи не дозволили сторонам досягти згоди.

Посол США при НАТО Метью Вітакер заявив, що питання територій залишаються ключовим бар'єром між Україною та Росією на мирних переговорах і є каменем спотикання на шляху до завершення війни.

При цьому Вітакер зазначив, що війна повинна завершитися. Втім, процес переговорів надзвичайно складний та заплутаний.

Мирний план з 20 пунктів / Інфографіка: Главред

Чи закінчиться війна в Україні в 2026 році: думка генерала

Екс-командувач армією США в Європі Бен Годжес заявив, що не вірить у закінчення війни Росії в Україні в 2026 році.

За його словами, Кремль не зацікавлений у мирі.

"Ні, я не вірю в те, що війна закінчиться цього року, тому що росіяни не зацікавлені в цьому (мирі, — ред.). Тому вони ніколи не погодяться на перемир'я або щось подібне, якщо їх не змусять...", — сказав Годжес на полях Мюнхенської конференції з безпеки.

На його думку, адміністрація лідера США Дональда Трампа не чинить на Москву достатнього тиску, а європейців росіяни не поважають, щоб слухати.

"Поки немає тиску на російський уряд, вони будуть продовжувати робити те, що роблять...", — підкреслив Годжес.

Про персону: Бен Годжес Фредерік Бенджамін Годжес - офіцер армії США у відставці, який обіймав посаду командувача армією США в Європі. Наразі він керує кафедрою стратегічних досліджень Першинга в центрі аналізу європейської політики.

