Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Фронт

Кремль бреше про великі перемоги на фронті: в ISW викрили країну-брехуна

Віталій Кірсанов
21 лютого 2026, 11:13
116
Російська влада просуває тезу про "неминучу перемогу", прагнучи вплинути на позицію західних країн.
Кремль бреше про великі перемоги на фронті
Кремль бреше про великі перемоги на фронті / Колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, 53 окрема механізована бригада ім. князя Володимира Мономаха

Коротко:

  • У РФ кажуть, що з початку 2026 року зайняли 42 населених пункти
  • В ISW підрахували, що росіяни окупували лише 19 населених пунктів

Кремль поширює заяви про нібито масштабні успіхи на фронті, проте реальні показники значно скромніші. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

За оцінкою аналітиків, російська влада просуває тезу про "неминучу перемогу", прагнучи вплинути на позицію західних країн і переконати їх скоротити підтримку України.

відео дня

Зокрема, 20 лютого начальник Головного оперативного управління Генштабу РФ, генерал-полковник Сергій Рудський, заявив, що з початку 2026 року російські війська нібито зайняли близько 900 квадратних кілометрів і 42 населених пункти. За його словами, у 2025 році під контроль РФ перейшло понад 6700 квадратних кілометрів і понад 300 населених пунктів.

Крім того, Рудський стверджував, що російські сили контролюють "більше половини" Костянтинівки, а в січні-лютому 2026 року зайняли 160 квадратних кілометрів і 11 населених пунктів у Запорізькій та Дніпропетровській областях, одночасно визнавши контратаки української армії.

В ISW підкреслюють, що підтверджені дані відрізняються від офіційних заяв. За їхніми підрахунками, з початку 2026 року російські війська зайняли 572 квадратних кілометри і 19 населених пунктів. На сотні квадратних кілометрів і десятки населених пунктів менше, ніж було заявлено. У 2025 році, за оцінкою аналітиків, під контроль РФ перейшло близько 252 населених пунктів.

Що стосується Костянтинівки, експерти вважають, що російські сили просунулися лише приблизно на 7% її території. У східній частині Запорізької області в 2026 році вони зайняли близько 99 квадратних кілометрів і три населені пункти, включаючи Гуляйполе. При цьому українські військові повернули під контроль 86 квадратних кілометрів, а також повністю або частково відбили 18 населених пунктів у Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Аналітики відзначають, що російська армія в основному захоплює невеликі прикордонні села, після чого представляє це як доказ масштабного просування. На їхню думку, такі заяви спрямовані на формування враження про нібито обвал лінії фронту.

В ISW також вказують, що російські підрозділи продовжують обмежені атаки в раніше відносно спокійних районах на півночі Сумської області, намагаючись створити інформаційний ефект. При цьому темпи просування залишаються незначними, а втрати - високими.

За оцінкою експертів, у 2025 році російські війська просувалися в середньому на 13-15 квадратних кілометрів на добу, втрачаючи близько 83 військовослужбовців на кожен зайнятий квадратний кілометр.

Путін піднімає ставки - думка експерта

Як писав Главред, диктатор і військовий злочинець Володимир Путін почав виступати з погрозами на адресу України та європейських країн щодо можливого загострення війни. Такі заяви свідчать про те, що дії Путіна продиктовані страхом. Про це в ефірі 24 Каналу заявив політолог Ігор Рейтерович.

На його думку, Путіна могла стурбувати ініціатива США щодо переговорного процесу, який розвивається швидше і ефективніше, ніж розраховувало керівництво Росії. Саме тому він намагається продемонструвати, що ситуація нібито складніша і містить багато невирішених питань.

"Ми конструктивно працюємо з американцями, і Путін злякався, що таким чином ми сформуємо документ, від якого Росії буде важко відмовитися. Або ж, якщо вона відмовиться, то в США буде виникати все більше питань про те, хто винен у тому, що війна не закінчується", - пояснив Рейтерович.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що російське військове командування поставило перед своїми підрозділами завдання до 24 лютого 2026 року - в річницю початку повномасштабного вторгнення - продемонструвати нібито "захоплення" більше десяти українських населених пунктів.

Українські підрозділи продовжують контратакуючі дії на запорізькому напрямку, вибиваючи російські війська з раніше зайнятих позицій і звужуючи так звану "сіру зону".

Раніше стало відомо, що в Куп'янську Харківської області залишаються в оточенні близько 40 російських військових, які можуть тільки оборонятися. Вони засіли в декількох будівлях на північ від центру Куп'янська.

Вас може зацікавити:

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований у 2007 році військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира знаходиться у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні мирне врегулювання новини України новини України та світу мирні переговори Інститут вивчення війни
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Китай проводить таємні ядерні випробування - що кажуть у розвідці США

Китай проводить таємні ядерні випробування - що кажуть у розвідці США

12:14Світ
Кремль бреше про великі перемоги на фронті: в ISW викрили країну-брехуна

Кремль бреше про великі перемоги на фронті: в ISW викрили країну-брехуна

11:13Фронт
РФ намагаєтьмя взяти у "кліщі" важливе місто: яку тактику застосовує ворог

РФ намагаєтьмя взяти у "кліщі" важливе місто: яку тактику застосовує ворог

11:12Фронт
Реклама

Популярне

Більше
"Я цього і побоювався": "Флеш" повідомив про нову розробку окупантів у сфері БПЛА

"Я цього і побоювався": "Флеш" повідомив про нову розробку окупантів у сфері БПЛА

ЇЇ повернули лише у 2017 році: назву якого українського міста спотворили у СРСР

ЇЇ повернули лише у 2017 році: назву якого українського міста спотворили у СРСР

Трьом знакам китайського зодіаку неймовірно пощастить в останній тиждень зими

Трьом знакам китайського зодіаку неймовірно пощастить в останній тиждень зими

На Житомирщині знову вдарить сильний мороз: коли очікується до -20°C

На Житомирщині знову вдарить сильний мороз: коли очікується до -20°C

Доленосний березень 2026: на Тельців чекає кохання, гроші та важливі рішення

Доленосний березень 2026: на Тельців чекає кохання, гроші та важливі рішення

Останні новини

12:14

Китай проводить таємні ядерні випробування - що кажуть у розвідці США

12:00

Дівчина зробила ДНК-тест своїй собаці: результат її сильно здивував

11:59

Стало погано в її квартирі: зірку "Службового роману" екстрено забрала швидка

11:48

Потужна коренева система за копійки: чим підгодувати будь-яку розсаду для великого врожаюВідео

11:48

За крок до весни: якою буде погода у Дніпрі останнього тижня зими

Росія дала Лукашенку термін до 2030 року, йому готують заміну – ЛатушкоРосія дала Лукашенку термін до 2030 року, йому готують заміну – Латушко
11:22

Прем’єра серіалу "Повернення" — ексклюзивно на Київстар ТБ

11:16

"На протязі" чи "протягом": як насправді правильно говорити

11:13

Кремль бреше про великі перемоги на фронті: в ISW викрили країну-брехуна

11:12

РФ намагаєтьмя взяти у "кліщі" важливе місто: яку тактику застосовує ворог

Реклама
10:45

Чому розсада тонка і слабка: головні помилки та як їх виправитиВідео

10:32

Російська зірка серіалу "Пес" відвернувся від рідних і України: "Жертва пропаганди"

10:20

Вони швидко "зчитують" людей: три знаки зодіаку поєднують в собі генія та інтуїцію

10:10

Переведення годинників у 2026 році: чи перейде Україна на літній час

09:28

Чому 22 лютого не можна підмітати і мити підлоги: яке церковне свято

09:12

Гороскоп на завтра 22 лютого: Ракам - неприємності, Тельцям - важлива угода

08:58

Коли прийдуть гроші та почнеться яскравий роман: гороскоп на березень 2026 для БлизнюківВідео

08:42

Від - 17 до відчутних "плюсів": на Рівненщині різко зміниться погода, названа дата

08:22

Російські окупанти вночі атакували Україну: де гриміли вибухи

07:43

Україна допускає територіальні поступки в обмін на швидкий вступ до ЄС - Welt

06:10

У Білорусі почали розсилати повістки резервістам: що задумав ЛукашенкоПогляд

Реклама
05:55

Відео 18+: путініста SHAMAN скасовують в РФ через скандальний ролик

05:47

Mercedes, Apple і навіть Google: які світові бренди знімають рекламу в Україні

05:23

Закуска, яку зметуть першою: рецепт помідорів під шубою за 5 хвилин

04:41

ЇЇ повернули лише у 2017 році: назву якого українського міста спотворили у СРСР

04:03

Не казки, а шифр: яку історію України заховав Микола Гоголь

04:00

Тест на IQ: встигніть знайти 3 відмінності на зображенні пекаря за 25 секунд

03:30

Фінансовий прорив року для чотирьох знаків зодіаку: кому фортуна подасть руку

02:55

Точка неповернення близько: що відбувається з крижаним континентом і в чому небезпека

02:26

У Кремлі підбирають наступника Лукашенка: хто може зайняти місце глави БілорусіВідео

01:57

5 побутових справ, які найщасливіші пари роблять разом: про це знають одиниці

01:43

Трьом знакам китайського зодіаку неймовірно пощастить в останній тиждень зими

01:20

Відключення електроенергії 21 лютого: дані про графіки для Києва та області

00:48

Замах на Зеленського: російські агенти жили поруч з ОП - CNN

00:00

Наліт накопичувався роками: як відмити душову лійку зсерединиВідео

20 лютого, п'ятниця
23:51

Виробляв комплектуючі для Іскандерів і Орешника: завдано удару по заводу РФВідео

22:41

"Я цього і побоювався": "Флеш" повідомив про нову розробку окупантів у сфері БПЛА

22:35

ЗСУ пішли в контратаку і відбили сотні кілометрів: деталі від Зеленського

22:26

Росія готує удар по енергетиці України - Шмигаль

22:26

Як позбутися пилу в будинку надовго: прості способи, які працюютьВідео

22:02

Мороз, туман і ожеледь: яка погода буде в Харкові на вихідних

Реклама
21:43

Vodafone різко підвищує тарифи: названо терміни і нові ціни після подорожчання

21:24

У ГУР все знали: The Guardian розповіла, як починалася війна в Україні

20:56

Діти Степана Гіги розповіли про причину смерті батька і долю його творчої спадщини

20:45

Головоломка для геніїв: лише одиниці знайдуть рибу серед восьминогів за 45 с

20:40

Минуло 2 тисячі років і дещо вціліло: будівельники натрапили на давнє поселення

20:29

"На прицілі" Гордон і Юсов: гучні деталі підготовки резонансних вбивствФото

20:17

І Patriot не потрібен: експерт назвав спосіб убезпечити Україну від балістики

20:00

Пасажири літака роблять це постійно: експерт вказав на небезпеку

19:49

Три знаки зодіаку опиняться на піку успіху вже зовсім скоро - хто вони

19:46

Морози до -14 повертаються: на Тернопільщину насувається потужний антициклон

Новини Києва
Відключення опалення в КиєвіПогода в КиєвіКоли ситуація із світлом в Києві покращиться
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження, кумЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження дочки
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Регіони
Новини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини Тернополя
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОлена ЗеленськаОльга СумськаФіліп КіркоровАні Лорак
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти