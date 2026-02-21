Кремль бреше про великі перемоги на фронті: в ISW викрили країну-брехуна

Російська влада просуває тезу про "неминучу перемогу", прагнучи вплинути на позицію західних країн.

Кремль бреше про великі перемоги на фронті / Колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, 53 окрема механізована бригада ім. князя Володимира Мономаха

Коротко:

У РФ кажуть, що з початку 2026 року зайняли 42 населених пункти

В ISW підрахували, що росіяни окупували лише 19 населених пунктів

Кремль поширює заяви про нібито масштабні успіхи на фронті, проте реальні показники значно скромніші. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

За оцінкою аналітиків, російська влада просуває тезу про "неминучу перемогу", прагнучи вплинути на позицію західних країн і переконати їх скоротити підтримку України.

Зокрема, 20 лютого начальник Головного оперативного управління Генштабу РФ, генерал-полковник Сергій Рудський, заявив, що з початку 2026 року російські війська нібито зайняли близько 900 квадратних кілометрів і 42 населених пункти. За його словами, у 2025 році під контроль РФ перейшло понад 6700 квадратних кілометрів і понад 300 населених пунктів.

Крім того, Рудський стверджував, що російські сили контролюють "більше половини" Костянтинівки, а в січні-лютому 2026 року зайняли 160 квадратних кілометрів і 11 населених пунктів у Запорізькій та Дніпропетровській областях, одночасно визнавши контратаки української армії.

В ISW підкреслюють, що підтверджені дані відрізняються від офіційних заяв. За їхніми підрахунками, з початку 2026 року російські війська зайняли 572 квадратних кілометри і 19 населених пунктів. На сотні квадратних кілометрів і десятки населених пунктів менше, ніж було заявлено. У 2025 році, за оцінкою аналітиків, під контроль РФ перейшло близько 252 населених пунктів.

Що стосується Костянтинівки, експерти вважають, що російські сили просунулися лише приблизно на 7% її території. У східній частині Запорізької області в 2026 році вони зайняли близько 99 квадратних кілометрів і три населені пункти, включаючи Гуляйполе. При цьому українські військові повернули під контроль 86 квадратних кілометрів, а також повністю або частково відбили 18 населених пунктів у Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Аналітики відзначають, що російська армія в основному захоплює невеликі прикордонні села, після чого представляє це як доказ масштабного просування. На їхню думку, такі заяви спрямовані на формування враження про нібито обвал лінії фронту.

В ISW також вказують, що російські підрозділи продовжують обмежені атаки в раніше відносно спокійних районах на півночі Сумської області, намагаючись створити інформаційний ефект. При цьому темпи просування залишаються незначними, а втрати - високими.

За оцінкою експертів, у 2025 році російські війська просувалися в середньому на 13-15 квадратних кілометрів на добу, втрачаючи близько 83 військовослужбовців на кожен зайнятий квадратний кілометр.

Путін піднімає ставки - думка експерта

Як писав Главред, диктатор і військовий злочинець Володимир Путін почав виступати з погрозами на адресу України та європейських країн щодо можливого загострення війни. Такі заяви свідчать про те, що дії Путіна продиктовані страхом. Про це в ефірі 24 Каналу заявив політолог Ігор Рейтерович.

На його думку, Путіна могла стурбувати ініціатива США щодо переговорного процесу, який розвивається швидше і ефективніше, ніж розраховувало керівництво Росії. Саме тому він намагається продемонструвати, що ситуація нібито складніша і містить багато невирішених питань.

"Ми конструктивно працюємо з американцями, і Путін злякався, що таким чином ми сформуємо документ, від якого Росії буде важко відмовитися. Або ж, якщо вона відмовиться, то в США буде виникати все більше питань про те, хто винен у тому, що війна не закінчується", - пояснив Рейтерович.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що російське військове командування поставило перед своїми підрозділами завдання до 24 лютого 2026 року - в річницю початку повномасштабного вторгнення - продемонструвати нібито "захоплення" більше десяти українських населених пунктів.

Українські підрозділи продовжують контратакуючі дії на запорізькому напрямку, вибиваючи російські війська з раніше зайнятих позицій і звужуючи так звану "сіру зону".

Раніше стало відомо, що в Куп'янську Харківської області залишаються в оточенні близько 40 російських військових, які можуть тільки оборонятися. Вони засіли в декількох будівлях на північ від центру Куп'янська.

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований у 2007 році військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира знаходиться у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пише Вікіпедія.

