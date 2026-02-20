"Я цього і побоювався": "Флеш" повідомив про нову розробку окупантів у сфері БПЛА

Військові РФ почали інтегрувати дрони в єдину мережу управління на базі Mesh-модемів.

https://glavred.net/ukraine/ya-etogo-i-opasalsya-flesh-soobshchil-o-novoy-razrabotke-okkupantov-v-sfere-bpla-10742597.html Посилання скопійоване

"Флеш" повідомив про нову розробку окупантів у сфері БПЛА / колаж: Главред, фото: Сергій FLASH | Про технології

Коротко:

Йдеться про роботу з об'єднання різних типів БПЛА в єдину мережу

Наступним кроком може стати підключення до цієї мережі наземних роботизованих комплексів

Експерт з систем зв'язку, радник міністра оборони України Сергій Бескрестнов, відомий під позивним "Флеш", розповів про модернізацію російських безпілотників. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

За його словами, військові РФ почали інтегрувати дрони в єдину мережу управління на базі Mesh-модемів.

відео дня

"Військовий колега надіслав мені фото комплектації нової "Молнії" (безпілотника, - ред.). На жаль, я цього і "побоювався", - пише він.

Як зазначив Бескрестнов, на "Молніях" встановлюються Mesh-модеми - аналогічні тим, що застосовуються в дронах типу Shahed-136, проте з меншою потужністю.

На думку "Флеша", мова йде про системну роботу з об'єднання різних типів БПЛА в єдину комунікаційну мережу з уніфікованим приймально-передавальним обладнанням. Він припускає, що наступним кроком може стати підключення до цієї мережі і наземних роботизованих комплексів.

Mesh-система являє собою тип бездротової мережі, де замість одного маршрутизатора використовується кілька взаємопов'язаних вузлів. Один з них підключений до джерела сигналу, а решта розподіляються по території і взаємодіють між собою, формуючи стійке покриття. Якщо один з вузлів виходить з ладу, пристрої автоматично переключаються на найближчу доступну точку, що підвищує надійність зв'язку.

Росіяни модернізували "Шахеди" - пояснення експерта

Раніше в коментарі Главреду фахівець з радіотехнологій Сергій Бескрестнов, відомий як "Флеш", повідомив про модернізацію російських ударних дронів типу "Шахед".

За його словами, окупаційні війська змінили конструкцію безпілотників, перенісши антени CRPA з крил у центральну частину корпусу. Це рішення, зазначає експерт, істотно ускладнює їх придушення наявними засобами радіоелектронної боротьби. Наразі, пояснює Бескрестов, можливості РЕБ дозволяють прикривати тільки найважливіші для країни об'єкти.

Крім того, фахівець звертає увагу, що адаптація корпусу дронів під китайські антени є ознакою тривалого і стабільного технологічного співробітництва між Росією і Китаєм.

Фахівець зазначає, що російські сили можуть мінувати окремі ділянки місцевості, але частіше ПТМ-3 скидають поруч з місцем падіння самого "шахіда". Міна оснащена магнітним детонатором, тому ворог розраховує, що до уламків дрона під'їде поліція, ДСНС або інша техніка - і це викличе вибух.

Бескрестов закликав громадян не наближатися на автомобілі до місця падіння дрона, особливо вздовж його траєкторії, оскільки це може бути небезпечно.

Модернізація російської зброї - останні новини по темі

Як раніше повідомляв Главред, Росія продовжує активно модернізувати свої ударні безпілотники типу "Шахед"/"Герань". Російські війська вперше застосували нову модифікацію далекобійного дрона "Герань-5", здатного нести близько 90 кг вибухівки і долати до 1000 км.

Крім того, війська РФ почали застосовувати ударні безпілотники типу Shahed-136 з подвійною бойовою частиною, що істотно підвищує їх руйнівну дію. Експерт з радіотехнологій Сергій Бескрестнов зазначив, що сумарна маса бойової частини досягає близько 100 кг.

Нагадаємо, все більше російських дронів Гербера стали траплятися з бойовими частинами всередині. Небезпечна схема, яку почали застосовувати росіяни, активує детонатор під час польоту дрона, через що при ударі він спрацьовує.

Вас може зацікавити:

Про особу: Сергій "Флеш" Бескрестнов Бескрестнов Сергій Олександрович, позивний "Флеш" — український фахівець і консультант у галузі військових радіотехнологій, технічний блогер. Голова ГО "Центр радіотехнологій", пише Вікіпедія. З квітня 2022 року займається консультаціями та навчанням різних військових підрозділів та інших силових структур України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред