Буданов зробив заяву за підсумками переговорів у Женеві: перші деталі

Інна Ковенько
18 лютого 2026, 16:15
Глава Офісу президента повідомив, що нова зустріч відбудеться найближчим часом.
Буданов прокоментував переговори в Женеві / Колаж: Главред, фото:t.me/umerov_rustem, t.me/Kyrylo_Budanov_Official

Головне:

  • Тристоронні перемовини у Женеві завершено
  • Кирило Буданов повідомив, що розмова була "непростою, але важливою"
  • Очільник ОП анонсував наступний етап перемовин найближчим часом

Керівник Офісу президента Кирило Буданов підбив підсумки тристоронніх перемовин у Женеві 18 лютого.

Він заявив, що розмова була "непростою, але важливою". Про це Кирило Буданов повідомив у своєму телеграм-каналі.

Очільник ОП також додав, що українська команда готується до продовження зустрічей вже найближчим часом.

"Черговий раунд перемовин у Женеві завершено. Розмова була непростою, але важливою. Разом з командою готуємось до продовження - вже найближчим часом. Вистоїмо!" - йдеться в повідомленні.

Чи закінчиться війна в Україні в 2026 році - думка генерала

Екс-командувач армією США в Європі Бен Годжес заявив, що не вірить у закінчення війни Росії в Україні в 2026 році.

За його словами, Кремль не зацікавлений у мирі.

"Ні, я не вірю в те, що війна закінчиться цього року, тому що росіяни не зацікавлені в цьому (мирі, — ред.). Тому вони ніколи не погодяться на перемир'я або щось подібне, якщо їх не змусять...", — сказав Годжес на полях Мюнхенської конференції з безпеки.

На його думку, адміністрація лідера США Дональда Трампа не чинить на Москву достатнього тиску, а європейців росіяни не поважають, щоб слухати.

"Поки немає тиску на російський уряд, вони будуть продовжувати робити те, що роблять...", — підкреслив Годжес.

Переговори у Женеві - що відомо

Як повідомляв Главред, після першого дня тристоронніх переговорів між США, Україною та РФ у Женеві спецпредставник США Стівен Віткофф заявив про "значний прогрес". За його словами, сторони домовилися проінформувати своїх лідерів і продовжити роботу над укладенням угоди.

Печник глави РФ Дмитро Пєсков говорив, що на переговорах у Женеві сторони обговорюватимуть ширше коло питань порівняно з Абу-Дабі. Він додав, що Путін дав делегації докладні інструкції перед вильотом на переговори в Женеву.

Водночас глава Офісу президента Кирило Буданов повідомляв, що головні питання порядку денного включають механізми моніторингу режиму припинення вогню та організацію подальшого обміну полоненими між сторонами конфлікту.

Про персону: Кирило Буданов

Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (з 5 серпня 2020року - до 2 січня 2026 року), генерал-лейтенант.

З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, зазнав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена.

У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а невдовзі очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія.

2 січня 2025 року прийняв пропозицію президента України Володимира Зеленського очолити Офіс Президента України.

Буданов зробив заяву за підсумками переговорів у Женеві: перші деталі

Пил зникне миттєво: один простий трюк — і будинок блищить тижнями

Пил зникне миттєво: один простий трюк — і будинок блищить тижнями

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 18 лютого (оновлюється)

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 18 лютого (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 18 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 18 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

2026 рік принесе радикальні зміни для тих, хто народився в 4 особливі дати

2026 рік принесе радикальні зміни для тих, хто народився в 4 особливі дати

Гороскоп на завтра 19 лютого: Близнюкам - подарунок, Дівам - нерви

Гороскоп на завтра 19 лютого: Близнюкам - подарунок, Дівам - нерви

