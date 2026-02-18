Буданов зробив заяву за підсумками переговорів у Женеві: перші деталі

Головне:
- Тристоронні перемовини у Женеві завершено
- Кирило Буданов повідомив, що розмова була "непростою, але важливою"
- Очільник ОП анонсував наступний етап перемовин найближчим часом
Керівник Офісу президента Кирило Буданов підбив підсумки тристоронніх перемовин у Женеві 18 лютого.
Він заявив, що розмова була "непростою, але важливою". Про це Кирило Буданов повідомив у своєму телеграм-каналі.
Очільник ОП також додав, що українська команда готується до продовження зустрічей вже найближчим часом.
"Черговий раунд перемовин у Женеві завершено. Розмова була непростою, але важливою. Разом з командою готуємось до продовження - вже найближчим часом. Вистоїмо!" - йдеться в повідомленні.
Чи закінчиться війна в Україні в 2026 році - думка генерала
Екс-командувач армією США в Європі Бен Годжес заявив, що не вірить у закінчення війни Росії в Україні в 2026 році.
За його словами, Кремль не зацікавлений у мирі.
"Ні, я не вірю в те, що війна закінчиться цього року, тому що росіяни не зацікавлені в цьому (мирі, — ред.). Тому вони ніколи не погодяться на перемир'я або щось подібне, якщо їх не змусять...", — сказав Годжес на полях Мюнхенської конференції з безпеки.
На його думку, адміністрація лідера США Дональда Трампа не чинить на Москву достатнього тиску, а європейців росіяни не поважають, щоб слухати.
"Поки немає тиску на російський уряд, вони будуть продовжувати робити те, що роблять...", — підкреслив Годжес.
Переговори у Женеві - що відомо
Як повідомляв Главред, після першого дня тристоронніх переговорів між США, Україною та РФ у Женеві спецпредставник США Стівен Віткофф заявив про "значний прогрес". За його словами, сторони домовилися проінформувати своїх лідерів і продовжити роботу над укладенням угоди.
Печник глави РФ Дмитро Пєсков говорив, що на переговорах у Женеві сторони обговорюватимуть ширше коло питань порівняно з Абу-Дабі. Він додав, що Путін дав делегації докладні інструкції перед вильотом на переговори в Женеву.
Водночас глава Офісу президента Кирило Буданов повідомляв, що головні питання порядку денного включають механізми моніторингу режиму припинення вогню та організацію подальшого обміну полоненими між сторонами конфлікту.
Про персону: Кирило Буданов
Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (з 5 серпня 2020року - до 2 січня 2026 року), генерал-лейтенант.
З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, зазнав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена.
У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а невдовзі очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія.
2 січня 2025 року прийняв пропозицію президента України Володимира Зеленського очолити Офіс Президента України.
