Саботаж на переговорах у Женеві: про що домовились Україна з РФ та яка роль США

Юрій Берендій
18 лютого 2026, 18:21
Росія на переговорах намагається блокувати прогрес у врегулюванні війни, саботуючи домовленості, досягнуті під час зустрічей в Абу-Дабі, вказали в МЗС.
Про що вдалось домовитись Україні з РФ в Женеві / Колаж: Главред

Про що йдеться у матеріалі:

  • Для чого Україна веде переговори з РФ
  • Про що вдалось домовитись у Женеві – чи будуть наступні переговори з РФ
  • Які теми обговорювали сторони у Женеві та чи є прогрес

Після завершення чергового раунду мирних переговорів між Україною, США та Росією в Женеві 17–18 лютого 2026 року, речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий повідомив, що було досягнуто принципової домовленості про продовження діалогу та наступну зустріч. Водночас, політичні питання залишаються складними, а деталі поки не розголошуються.

Тихий також заявив, що Росія намагається саботувати прогрес, досягнутий раніше в Абу-Дабі, зокрема щодо військово-політичних аспектів, і що Україна разом із партнерами працює над тим, щоб переговори не лише стосувалися припинення вогню, а й включали надійні механізми безпеки, моніторинг та гарантії довгострокового миру.

Главред зібрав основні заяви речника українського МЗС за підсумками переговорів у Женеві.

Росія саботує переговори

За словами Тихого, російська сторона намагається зірвати досягнуті домовленості та звести нанівець прогрес у військово-політичних питаннях, якого вдалося досягти під час попередніх раундів переговорів в Абу-Дабі.

У МЗС підкреслили, що поведінка держави-агресора залишається деструктивною, а Москва прагне заблокувати просування до реального врегулювання конфлікту.

"Що стосується переговорів, є намагання російської сторони, на жаль, саботувати прогрес, який був в Абу-Дабі, що стосується військово-політичних цих загальних питань. Є домовленість загальна, не розкриватиму уже занадто детальні подробиці щодо того, що там відбувалось. Тому я тут утримаюся. А, звісно, після повернення делегації буде звіт президента України. І, я думаю, тоді президент те, що вважає за потрібне, з цих деталей зможе розкрити", — зазначив речник МЗС, передає Новини. Live.

Переговори в Женеві
Переговори в Женеві / Фото: Рустем Умєров/Telegram (t.me/umerov_rustem)

Для чого Україна веде переговори з РФ

Тихий наголосив, що Україна продовжує участь у переговорах, навіть попри очевидну неготовність Росії до конструктивних рішень, щоб закласти основу на майбутнє

"Чому Україна в цьому всьому бере участь, чому Сполучені Штати продовжують все штовхати вперед? Так, ми розуміємо, що росіяни станом на зараз не готові до конструктивних кроків. Але в якійсь точці в майбутньому ми розраховуємо, що буде ця готовність і можна буде прийти до реальних рішень про припинення війни, про припинення вогню, припинення бойових дій", — пояснив Тихий.

За словами дипломата, до моменту, коли стане можливим реальне завершення війни, має бути повністю підготовлена безпекова та моніторингова інфраструктура, визначені всі механізми контролю, зокрема хто здійснює моніторинг, що вважається порушенням, а що ні, а також погоджені гарантії безпеки, з якими Україна входитиме в цей період. Усе це необхідно підготувати заздалегідь, а не створювати вже після досягнення домовленостей.

"Знову ж таки, тому що Україні потрібен надійний мир. Тобто не просто зупинка бойових дій, яка буде порушуватись Росією, і Росія буде готуватись до нового нападу, потрібен надійний мир. Над цим, в принципі, йде робота. Я розумію, що наші люди часто можуть читати ці заголовки і вважати, що це щось відкладене", - резюмує він.

Дипломат закликав громадян із розумінням ставитися до переговорного процесу, наголосивши, що навіть без швидких результатів така підготовча робота є вкрай важливою для довгострокової безпеки держави.

Переговори в Женеві / Фото: Рустем Умєров/Telegram (t.me/umerov_rustem)

Про що вдалось домовитись у Женеві – чи будуть наступні переговори з РФ

Речник МЗС Георгій Тихий також повідомив, що досягнуто домовленості про проведення наступної зустрічі з російською стороною, однак її дату та інші подробиці наразі не розголошують.

"Можу також сказати, що в загальних рисах, що є принципова домовленість про наступну зустріч, але деталі та дати поки розкривати зі зрозумілих причин не будемо", — розповів він.

Він також зазначив, що під час переговорів українська делегація постійно порушує питання обміну полоненими та якнайшвидшого досягнення миру. Додаткова інформація з’явиться після повернення делегації з Женеви, коли вона представить результати перемовин і звіт главі держави.

Про що говорили у Женеві

Тихий повідомив, що в Женеві зустрічі проходили як у тристоронньому форматі, так і в двосторонньому — між Україною та США. Основну увагу під час перемовин було зосереджено на військово-політичних, безпекових і гуманітарних питаннях.

"Ми насамперед дякуємо США за просування цього процесу, за всі зусилля, які вони дійсно щиро докладають, для того, щоб це все рухалося вперед, до миру. І ми дякуємо також Швейцарії за організацію і за надання цього майданчика в Женеві", - сказав він.

Речник МЗС підкреслив, що для України принципово важливою є участь європейських партнерів у цьому процесі. За його словами, в Женеві поруч були представники Франції, Великої Британії, Німеччини, Італії та Швейцарії. Україна координує свої дії з європейськими країнами й наполягає на тому, щоб Європа залишалася безпосередньо залученою до переговорів і надалі.

Щодо військових і технічних аспектів, Тихий зазначив, що обговорення було достатньо конструктивним. На рівні військових фахівців досягнуто розуміння механізмів можливого припинення вогню, зокрема того, як воно відбуватиметься та яким чином здійснюватиметься його моніторинг у разі досягнення відповідних домовленостей.

Проєкт мирного плану завершення війни / Інфографіка: Главред

"Також зрозуміло вже, що моніторинг точно буде за участі Сполучених Штатів Америки, і це дуже для нас важлива і конструктивна, і позитивна річ. Тому що, як ви пам'ятаєте, між 2014-2022 роками як складно відбувався моніторинг за участі ОБСЄ і інших механізмів", - вказав речник МЗС.

Коментуючи гуманітарний блок, зокрема питання обміну полоненими, Тихий наголосив, що українська делегація порушувала цю тему під час переговорів і робитиме це надалі. За його словами, Україна використовуватиме кожну можливість, навіть найменшу, щоб повернути своїх громадян і наблизити мир.

Про що говорили Україна та США на переговорах у Женеві

Він також повідомив, що співпраця зі США щодо Prosperity Plan триває. Ініціатива обговорюється у двосторонньому форматі між Україною та Сполученими Штатами й безпосередньо пов’язана з мирним процесом. Наразі сторони опрацьовують окремі юридичні та технічні аспекти плану.

"Ми вітаємо готовність США до масштабних інвестицій і загалом участі в розвитку економіки України. Ми підтримуємо американську опозицію, що Україна суверена і вільна, в якої зростає дійсно високими темпами ВВП, а ми до цього прагнемо як до стратегічної мети. Така Україна буде дійсно перемогою для США, для Європи загалом і буде поразкою для Росії", - вказав він.

Переговори в Женеві / Фото: Рустем Умєров/Telegram (t.me/umerov_rustem)

Речник МЗС зазначив, що Україна має сильніші економічні позиції, ніж Росія, і прагне їх подальшого зміцнення. Prosperity Plan спрямований саме на це, адже він передбачає довгострокове відновлення та модернізацію економіки, залучення інвестицій і поглиблення інтеграції з європейським ринком.

За словами Тихого, США залишаються стратегічним партнером України, і є впевненість, що узгоджені рішення найближчим часом будуть остаточно доопрацьовані та ухвалені. Нині триває завершальна робота над юридичними й технічними деталями ініціативи.

"Тобто це не стільки про політику, скільки про доточування певних нюансів юридично і технічно", - резюмує він.

Як може закінчитись війна - в Раді назвали сценарій

Як писав Главред, переговорив Абу-Дабі можуть створити для України можливість уже в березні–квітні завершити війну на нинішній лінії фронту без потреби відводити українські підрозділи з території Донецької області. Про це заявив член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в інтерв’ю виданню Апостроф.

Він наголосив, що сам факт проведення перемовин за участю кількох сторін, а також можливе подальше залучення європейських партнерів, свідчить про усвідомлення Росія того, що війна фактично зайшла у глухий кут.

За його словами, без встановлення повного контролю над Донецькою областю російська сторона не зможе представити ситуацію як власну перемогу. Саме тому, як зазначив політик, Москва на різних рівнях намагається схилити Україна до відмови від цього регіону, що для Києва залишається принциповою червоною лінією.

"Ми не можемо і ніколи не визнаємо, що ми виходимо зі своїх територій чи віддаємо їх під контроль Російської Федерації. Тому питання йде зараз виключно про лінію розмежування, яка буде зафіксована в мирних домовленостях", - резюмує він.

Про персону: Георгій Тихий

Георгій Тихий - український журналіст, радник із комунікацій міністра закордонних справ України (2020–2024), речник Міністерства закордонних справ України (з 15 липня 2024 року), пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні МЗС України Женева мирне врегулювання новини України мирні переговори Мирний план Трампа
