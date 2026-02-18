Рус
Просування у переговорах і "рішення президентів": Умєров заінтригував заявою

Марія Николишин
18 лютого 2026, 13:32
345
Умєров наголосив, що кінцева мета незмінна – справедливий і стійкий мир.
Просування у переговорах і 'рішення президентів': Умєров заінтригував заявою
Підсумки переговорів у Женеві / колаж: Главред, фото: Офіс президента, t.me/umerov_rustem, kremlin.ru

Головне:

  • Тристоронні мирні переговори у Женеві закінчились
  • Обговорювалися безпекові параметри та механізми реалізації рішень
  • Частину питань вдалося уточнити, по інших – триває узгодження

Тристоронні мирні переговори у Женеві між Україною, Росією та США завершились. Робота була інтенсивною і предметною. Про це повідомив секретар РНБО і керівник делегації Рустем Умєров під час пресконференції після другого дня переговорів.

"Дякуємо американським партнерам за те, що процес не зупиняється і має продовження. Дякуємо швейцарській стороні за гостинність та надану платформу", - сказав він.

відео дня

Умєров зауважив, що в межах делегації працювали політичний та воєнний блоки. Обговорювалися безпекові параметри та механізми реалізації можливих рішень.

"Частину питань вдалося уточнити, по частині – триває додаткове узгодження. Ми зосереджені на відпрацюванні ключових положень, необхідних для фіналізації процесу. Це складна робота, яка потребує погодження всіх сторін і часу. Просування є, але поки що без деталей", - йдеться у заяві.

За його словами, наступний етап – досягти необхідного рівня узгодженості, щоб винести напрацьовані рішення на розгляд президентів.

"Наша задача – підготувати для цього реальну, а не формальну основу. Україна працює конструктивно. Кінцева мета незмінна – справедливий і стійкий мир", - підсумував секретар РНБО.

Просування у переговорах і 'рішення президентів': Умєров заінтригував заявою
Мирний план США / Інфографіка: Главред

Заява Зеленського про перебіг переговорів

Президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами сказав, що основні напрямки, які обговорювалися на зустрічі, стосувалися військових й політичних питань. У цьому аспекті усі три сторони були конструктивними.

За його словами, фактично, переговорники вже досягли домовленостей майже з усіх ключових питань.

Зокрема, президент зауважив, що військові добре розуміють, як організувати ефективний моніторинг припинення вогню та завершення війни за умови наявності політичної волі з обох сторін, та додав, що він точно відбуватиметься за обов'язкової участі американської сторони.

Щодо політичної частини перемовин президент зізнався, що "не почув такого прогресу" порівняно з військовим аспектом. Говориться про чутливі теми, зокрема питання Сходу та ЗАЕС.

"Ми бачимо, що є напрацювання, а поки що позиції різні, бо перемовини були непрості. Тобто, в напрямку військовому прогрес я почув. В напрямку політичному – був діалог, домовились йти далі", - підкреслив Зеленський.

Він також додав, що переговорна група не може по телефону доповісти усі деталі, тому після повернення буде більше розуміння щодо результатів переговорів.

Зеленський про переговори у Женеві - відео:

Просування у переговорах і 'рішення президентів': Умєров заінтригував заявою

Чи може війна скоро завершитися

Керівник політико-правових програм Українського Центру суспільного розвитку Ігор Рейтерович заявляв, що говорити про якесь швидке завершення війни чи перемир’я наразі немає сенсу.

"Принципові питання не вирішені. І цей процес триватиме ще достатньо довго. Я не думаю, що це обов’язково весь 2026 рік, сподіваюся, що ні. Але на найближчі місяці — точно", - зауважив він.

Крім того, на його думку, переходити до режиму реального жорсткого тиску на Росію Сполучені Штати наразі не готові.

Переговори у Женеві - що відомо

Як повідомляв Главред, після першого дня тристоронніх переговорів між США, Україною та РФ у Женеві спецпредставник США Стівен Віткофф заявив про "значний прогрес". За його словами, сторони домовилися проінформувати своїх лідерів і продовжити роботу над укладенням угоди.

Печник глави РФ Дмитро Пєсков говорив, що на переговорах у Женеві сторони обговорюватимуть ширше коло питань порівняно з Абу-Дабі. Він додав, що Путін дав делегації докладні інструкції перед вильотом на переговори в Женеву.

Водночас глава Офісу президента Кирило Буданов повідомляв, що головні питання порядку денного включають механізми моніторингу режиму припинення вогню та організацію подальшого обміну полоненими між сторонами конфлікту.

Читайте також:

Про персону: Рустем Умєров

Рустем Енверович Умєров – український політичний діяч, підприємець, інвестор і меценат кримськотатарського походження. Народний депутат України IX скликання (2019–2022). Голова Фонду державного майна України з 7 вересня 2022 року. Делегат Курултаю кримськотатарського народу і радник лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва. До призначення керівником ФДМУ, був заступником Керівника Постійної делегації до Парламентської Асамблеї Ради Європи.

Із грудня 2020 року був співголовою депутатського об'єднання "Кримська платформа" у Верховній Раді. Ініціатор законопроєкту по скасуванню вільної економічної зони "Крим".

У серпні 2021 року Указом Президента України Володимира Зеленського нагороджений орденом "За заслуги" ІІІ ступеня, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Володимир Зеленський мирні переговори Рустем Умеров Переговори про припинення вогню
