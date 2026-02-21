За крок до весни: якою буде погода у Дніпрі останнього тижня зими

Читайте в метеріалі:
Дніпро стоїть на порозі календарної весни — останній тиждень лютого у місті обіцяє мінливу, але поступово теплішу погоду. За прогнозом метеосервісу Sinoptik, містян чекають морозні ранки, мокрий сніг, хмарність і відчутний температурний стрибок уже 1 березня.
Понеділок, 23 лютого
Робочий тиждень стартує з нічних -4°C, які через вологість відчуватимуться як -6°C. Ранок буде ясним, а вдень повітря прогріється до +3°C. Опадів не прогнозують, однак до вечора небо поступово затягнеться хмарами.
У народі підмітили: "якщо 23, 24, 25 лютого іній на деревах, то слід чекати дощ на 24 травня, а це означає, що все літо буде "мокрим"". Також вважалося, що грім цього дня віщує посилення вітру.
Вівторок, 24 лютого
Доба пройде під знаком суцільної хмарності. Вночі можливий дрібний дощ зі снігом (ймовірність близько 69%). Температура триматиметься в межах 0…+2°C, а висока вологість додасть відчуття сирості. Вдень істотних опадів не очікується.
За прикметами, якщо цього дня морозно — березень буде теплим. Вірили, що будь-яка справа, яку розпочали 24 лютого, завершиться вдало, а зоряне небо обіцяє ясну та безвітряну погоду.
Середа, 25 лютого
Погода залишатиметься похмурою. Стовпчики термометрів покажуть 0…+1°C, однак через вологість до 99% на вулиці буде прохолодно. Опадів синоптики не прогнозують, але можливий густий туман.
У народі 25 лютого називали рибним днем. Казали: "якщо наставала відлига – влітку буде добре ловитися риба". Також вірили, що проморожене насіння дає кращий урожай.
Четвер, 26 лютого
Зранку місто може засипати снігом. Температура знизиться до -1°C (відчуватиметься як -6°C). Вдень опади припиняться, повітря прогріється до +1°C, а атмосферний тиск почне зростати — це сигнал про поступову стабілізацію погоди.
За прикметами, якщо цього дня тане сніг — весна буде сприятливою. Якщо ж увечері місяць червоний — чекали вітру, тепла й снігу.
П’ятниця, 27 лютого
Кінець робочого тижня буде хмарним. Вранці -2°C, вдень до +1°C. Вітер слабкий, ймовірність опадів мінімальна — не більше 9%.
Субота, 28 лютого
Останній день лютого мине без істотних опадів, хоча небо залишиться затягнутим хмарами. Температура вночі близько 0°C, удень — до +4°C. Погода готує місто до весняного переходу.
У давнину говорили: "28 лютого зима з весною починають боротьбу: "Кому йти вперед, а кому назад повертатися"". Також вірили: "Як у лютому гукнеш, так восени і відгукнеться".
Неділя, 1 березня
Початок весни принесе найтепліший день тижня — до +6°C. Попри хмарність, опадів не передбачається. Легкий вітер і стабільний атмосферний тиск створять комфортні умови для прогулянок.
У народі застерігали: "якщо з перших днів весна "розгульна, не сором'язлива – обдурить, нема чого й вірити"". Вітер і грім цього дня вважали знаковими: при північному — весна буде холодною, при східному — сухою, при західному — мокрою, а при південному — теплою.
Коли в Україну прийде потепління
Синоптикиня Наталія Діденко повідомила, що найближчим часом погода в Україні зазнає змін, утім попереду ще дві найхолодніші ночі.
За її прогнозом, уже з наступного тижня встановиться більш стабільна й тепліша погода. Водночас потепління супроводжуватиметься опадами та періодичними туманами.
Погода в Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, на Рівненщині впродовж 21-23 лютого прогнозується зміна погодних умов. Якщо протягом 21-22 лютого синоптики прогнозують морозну погоду, то вже з 23 лютого очікується відчутне підвищення температури. Про це повідомили в Рівненському обласному центрі з гідрометеорології.
Крім того, в Житомирську область йде чергове похолодання. Найближчі три дні регіон переживатиме різкі температурні коливання - від 20° морозу до плюсових значень і дощу.
Нагадаємо, що у перший місяць весни погода в Одесі буде досить теплою і переважно сонячною. Вдень температура повітря становитиме +5°C…+8°C. Вночі можливі невеликі коливання від незначних заморозків до слабкого тепла - стовпчики термометрів показуватимуть -1°C…+2°C.
Про персону: Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
