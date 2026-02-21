За крок до весни: якою буде погода у Дніпрі останнього тижня зими

Хмарність утримає прохолоду, однак денна температура впевнено рухатиметься вгору.

Опади поступово відступають наприкінці тижня / Фото: facebook.com/nashemistodnipro

Дніпро стоїть на порозі календарної весни — останній тиждень лютого у місті обіцяє мінливу, але поступово теплішу погоду. За прогнозом метеосервісу Sinoptik, містян чекають морозні ранки, мокрий сніг, хмарність і відчутний температурний стрибок уже 1 березня.

Понеділок, 23 лютого

Робочий тиждень стартує з нічних -4°C, які через вологість відчуватимуться як -6°C. Ранок буде ясним, а вдень повітря прогріється до +3°C. Опадів не прогнозують, однак до вечора небо поступово затягнеться хмарами.

У народі підмітили: "якщо 23, 24, 25 лютого іній на деревах, то слід чекати дощ на 24 травня, а це означає, що все літо буде "мокрим"". Також вважалося, що грім цього дня віщує посилення вітру.

Погода в Дніпрі 23 лютого / Фото: скріншот sinoptik

Вівторок, 24 лютого

Доба пройде під знаком суцільної хмарності. Вночі можливий дрібний дощ зі снігом (ймовірність близько 69%). Температура триматиметься в межах 0…+2°C, а висока вологість додасть відчуття сирості. Вдень істотних опадів не очікується.

За прикметами, якщо цього дня морозно — березень буде теплим. Вірили, що будь-яка справа, яку розпочали 24 лютого, завершиться вдало, а зоряне небо обіцяє ясну та безвітряну погоду.

Погода в Дніпрі 24 лютого / Фото: скріншот sinoptik

Середа, 25 лютого

Погода залишатиметься похмурою. Стовпчики термометрів покажуть 0…+1°C, однак через вологість до 99% на вулиці буде прохолодно. Опадів синоптики не прогнозують, але можливий густий туман.

У народі 25 лютого називали рибним днем. Казали: "якщо наставала відлига – влітку буде добре ловитися риба". Також вірили, що проморожене насіння дає кращий урожай.

Погода в Дніпрі 25 лютого / Фото: скріншот sinoptik

Четвер, 26 лютого

Зранку місто може засипати снігом. Температура знизиться до -1°C (відчуватиметься як -6°C). Вдень опади припиняться, повітря прогріється до +1°C, а атмосферний тиск почне зростати — це сигнал про поступову стабілізацію погоди.

За прикметами, якщо цього дня тане сніг — весна буде сприятливою. Якщо ж увечері місяць червоний — чекали вітру, тепла й снігу.

Погода в Дніпрі 26 лютого / Фото: скріншот sinoptik

П’ятниця, 27 лютого

Кінець робочого тижня буде хмарним. Вранці -2°C, вдень до +1°C. Вітер слабкий, ймовірність опадів мінімальна — не більше 9%.

За прикметами, якщо цього дня тане сніг — весна буде сприятливою. Якщо ж увечері місяць червоний — чекали вітру, тепла й снігу.

Погода в Дніпрі 27 лютого / Фото: скріншот sinoptik

Субота, 28 лютого

Останній день лютого мине без істотних опадів, хоча небо залишиться затягнутим хмарами. Температура вночі близько 0°C, удень — до +4°C. Погода готує місто до весняного переходу.

У давнину говорили: "28 лютого зима з весною починають боротьбу: "Кому йти вперед, а кому назад повертатися"". Також вірили: "Як у лютому гукнеш, так восени і відгукнеться".

Погода в Дніпрі 28 лютого / Фото: скріншот sinoptik

Неділя, 1 березня

Початок весни принесе найтепліший день тижня — до +6°C. Попри хмарність, опадів не передбачається. Легкий вітер і стабільний атмосферний тиск створять комфортні умови для прогулянок.

У народі застерігали: "якщо з перших днів весна "розгульна, не сором'язлива – обдурить, нема чого й вірити"". Вітер і грім цього дня вважали знаковими: при північному — весна буде холодною, при східному — сухою, при західному — мокрою, а при південному — теплою.

Погода в Дніпрі 1 березня / Фото: скріншот sinoptik

Коли в Україну прийде потепління

Синоптикиня Наталія Діденко повідомила, що найближчим часом погода в Україні зазнає змін, утім попереду ще дві найхолодніші ночі.

За її прогнозом, уже з наступного тижня встановиться більш стабільна й тепліша погода. Водночас потепління супроводжуватиметься опадами та періодичними туманами.

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, на Рівненщині впродовж 21-23 лютого прогнозується зміна погодних умов. Якщо протягом 21-22 лютого синоптики прогнозують морозну погоду, то вже з 23 лютого очікується відчутне підвищення температури. Про це повідомили в Рівненському обласному центрі з гідрометеорології.

Крім того, в Житомирську область йде чергове похолодання. Найближчі три дні регіон переживатиме різкі температурні коливання - від 20° морозу до плюсових значень і дощу.

Нагадаємо, що у перший місяць весни погода в Одесі буде досить теплою і переважно сонячною. Вдень температура повітря становитиме +5°C…+8°C. Вночі можливі невеликі коливання від незначних заморозків до слабкого тепла - стовпчики термометрів показуватимуть -1°C…+2°C.

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

