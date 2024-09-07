Передача іранських балістичних ракет РФ: Україна зробила жорстку заяву

Поглиблення військово-технічного співробітництва Росії та Ірану несе серйозні загрози, заявили в МЗС.

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У МЗС відреагували на передачу Іраном РФ балістичних ракет / Колаж: Главред, Фото: Pixabay, Вікіпедія

У Міністерстві закордонних справ України жорстко відреагували на інформацію ЗМІ про те, що Іран уже передав Росії свої балістичні ракети.

Як ідеться в повідомленні, оприлюдненому на сайті МЗС України, уже понад два роки Україна та українці щодня потерпають від російських терористичних обстрілів усіма видами смертоносного озброєння, зокрема дронами іранського виробництва.

При цьому наголошується, що поглиблення військово-технічного співробітництва Росії та Ірану несе серйозні безпекові загрози не тільки для України, а й для всієї Європи, Близького Сходу та світу.

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"Закликаємо світову спільноту посилити тиск на Тегеран і Москву заради захисту міжнародного миру та безпеки. Іран має повністю й остаточно припинити надання зброї Росії, щоб діями, а не словами довести щирість заяв свого політичного керівництва про непричетність до підживлення російської військової машини смерті", - йдеться в повідомленні.

У МЗС України закликали керівництво Ісламської Республіки Іран утриматися від передачі Росії, яка відповідно до статуту ООН і норм міжнародного права є державою-агресором, будь-яких видів озброєння та військової техніки.

Українські дипломати додали, що підтвердження факту передачі Іраном балістичних ракет до російської федерації матиме руйнівні наслідки для українсько-іранських двосторонніх відносин.

Іран передає РФ балістику: що відомо

Іран відправив до країни-агресора РФ балістичні ракети малої дальності, однак офіційного підтвердження такої інформації немає. Про передачу Іраном Росії балістичні ракети малої дальності йдеться в повідомленні видання The Times.

У матеріалі уточнюється, що іранський режим міг передати РФ понад 200 балістичних ракет. При цьому під ударом можуть опинитися великі міста, наприклад, Харків і Суми. Також під загрозою населені пункти неподалік від лінії фронту.

Що таке балістична ракета? Балістична ракета – різновид ракетної зброї. Велику частину польоту здійснює некеровано балістичною траєкторією, на яку впливає лише аерогідродинамічний опір. За відстанню застосування балістичні ракети поділяються на стратегічні і тактичні. Приблизний поділ ракет за дальністю польоту: Балістична ракета малої дальності ( 250-1000 км).

Балістична ракета середньої дальності (1000-2500-4500 км).

Міжконтинентальна балістична ракета (4500-6000 км). Міжконтинентальні ракети і ракети середньої дальності часто використовують як стратегічні та оснащують ядерними боєголовками. Їхньою перевагою перед літаками є малий час підльоту (менш ніж пів години за міжконтинентальної дальності) і велика швидкість головної частини, що дуже ускладнює їхнє перехоплення навіть сучасною системою ПРО, пише Вікіпедія.

Раніше повідомлялося, що Росія отримала від Ірану нові балістичні ракети для ударів по Україні. Росіяни можуть застосовувати більшу кількість власних ракет "Іскандер" по цілях великої дальності, заявив Шонн Белл.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що Тегеран не має наміру передавати Москві балістичні ракети. Про це заявив високий представник Європейського союзу із зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель.

Як повідомлялося раніше, західні аналітики заявили, що Іран вперше почав постачати для росіян авіабомби Qaem-5, які можуть використовуватися для війни проти України.

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