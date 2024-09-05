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Путін досі вірить, що може перемогти Україну, але на нього чекають болісні зміни – FT

Альона Вороніна
5 вересня 2024, 20:26
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У цій війні для Путіна будуть подальші болісні зміни, оскільки Київ шукатиме схвалення Заходом ударів по території РФ ракетами далекого радіусу дії.
Путин, ВСУ в Курской области
Путін досі вірить, що може перемогти Україну/ колаж: Главред, фото: Кремль, УНІАН

Російський диктатор Володимир Путін досі переконаний, що країна-агресорка Росія може виграти війну на виснаження в Україні. Наразі не виправдалися сподівання на те, що війну можна буде швидко припинити за допомогою певних військових чи економічних дій.

Тепер те, що почалося як війна Путіна, дедалі більше стає війною Росії, посилюючи здатність Кремля ігнорувати витрати. Про це пише Financial Times.

На Путіна впливає і поразка на Курщині, адже це перше вторгнення в ядерну державу Росію, яке до того ж було здійснене неядерною країною. Проте малоймовірно, що таке приниження спричинить політичні проблеми для Путіна вдома, як припускають високопосадовці в Україні та на Заході, зазначають у виданні.

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"Глибокі резерви соціальної інерції, апатії та насильницької атомізації російського суспільства були джерелами влади Путіна задовго до повномасштабного вторгнення до України. І відтоді Кремль ретельно культивував ці стовпи режиму – одночасно зміцнюючи апарат репресій", – пише видання.

У виданні прогнозують, що зростання провоєнних настроїв у РФ не обов’язково призводить до збільшення російської окупаційної армії, проте допомагає російському уряду переконувати росіян терпіти відкриту боротьбу зі своїми сусідами.

Водночас у виданні зазначають, що операція українських військових в Курській області розвалила наївну та ілюзорну концепцію так званих червоних ліній щодо Росії, яка домінувала в оцінці війни деякими партнерами.

"У цій війні для Путіна будуть подальші болісні зміни, оскільки Київ шукатиме схвалення Заходу на використання ракет далекого радіусу дії, наданих НАТО, щоб завдати ударів глибоко в середині Росії, а також розвивати власну ракетну програму за допомогою Заходу. Але Кремлю не бракує інструментів для відповіді. Найважливішим рішенням зараз є те, чи спробує Путін провести нову мобілізацію, враховуючи, що кількість російських військ вичерпана", – зазначили у виданні.

Що відомо про Financial Times?

Financial Times - британська щоденна газета, що виходить у друкованому і цифровому вигляді та присвячена поточним подіям бізнесу та економіки. Редакція базується в Лондоні, Англія, і належить японській холдинговій компанії Nikkei, головні редакційні офіси якої розташовані в Британії, Сполучених Штатах і континентальній Європі. Газета приділяє значну увагу діловій журналістиці та економічному аналізу, а не загальним подіям, викликаючи як критику, так і анонси, пише Вікіпедія.

Війна в Україні – останні новини

Раніше у НАТО оцінили перебіг Курської операції і заявили, що Україна "багато" досягла. Столтенберг іще раз підкреслив, що ідеться про "самооборону" України.

Також раніше повідомлялося, що українські військові звільнили вже близько 2 квадратних кілометрів територій на Харківщині – з'явились дивовижні деталі про звільнення територій.

Нагадаємо, РФ у серпні завдала найпотужніших ударів по Україні, використавши 790 "Шахедів" і 228 крилатих ракет. Цей місяць був найпотужнішим по обстрілах за весь час повномасштабного вторгнення, зазначив експерт.

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