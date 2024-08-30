В МЗС Ірану розповіли чи планує Тегеран передачу балістики Росії - Боррель

Раніше ряд західних ЗМІ повідомляли, що Іран нібито готується передати балістичну зброю росіянам.

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Жозеп Боррель, балістична ракета, Аббас Арагчі / колаж: Главред, фото: Вікіпедія

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що Тегеран не має наміру передавати Москві балістичні ракети. Про це заявив високий представник Європейського союзу з зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель, під час пресконференції за підсумками засідання міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі.

Раніше у пресі з'являлась інформація про те, що Іран розглядає можливість передачі Росії свого балістичного озброєння, яке, ймовірно, Москва могла б використати у війні проти України.

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Глава європейської дипломатії прокоментував цю ситуацію під час спілкування із главами міністерств закордонних справ країн-членів НАТО.

"Безпосередньо перед початком зустрічі (глав МЗС країн ЄС у Брюсселі, - ред.) я надіслав повідомлення новому міністру закордонних справ Ірану Сейеду Аббасу Арагчі, в якому висловив свою стурбованість", - розповів Боррель.

Він також додав, що від представників Ірану він одразу ж отримав відповідь, що ця інформація не є правдивою.

"Щодо Ірану, давайте розрізняти безпілотники та ракети. Побоювання, підозри стосуються можливості щодо ракет. І це те, що сказав міністр: нічого цього немає. І зі свого боку ми також не маємо доказів, що це так", - заявив Боррель.

Хто такий Жозеп Боррель? Жозеп Боррель Фонтельєс – іспанський політик, член Іспанської соціалістичної робочої партії (ІСРП), з 20 липня 2004 до 16 січня 2007 – голова Європейського парламенту. З 1 грудня 2019 року – Високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки, пише Вікіпедія.

Російсько-іранські відносини та вплив на війну в Україні

Нагадаємо, в травні стало відомо, що під час аварії гелікоптера загинув президент Ірану Ібрагім Раїсі, проте це ніяк не повпливало на відносини Ірану та РФ, так як всі важливі рішення в країні із Близького Сходу приймає духовний лідер - аятола Алі Хаменеї.

Також раніше стало відомо, що Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ), що входить до системи ООН, надавало підтримку вченим-ядерникам, які працюють на іранський диктаторський режим аятолл, а також відправлляло їх на навчання в Росію.

Як повідомляли раніше західні аналітики, Іран вперше почав поставляти для росіян авіабомби Qaem-5, які можуть використовуватись для війни проти України.

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