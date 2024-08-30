УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

В МЗС Ірану розповіли чи планує Тегеран передачу балістики Росії - Боррель

Степан Гафтко
30 серпня 2024, 02:47
35
Раніше ряд західних ЗМІ повідомляли, що Іран нібито готується передати балістичну зброю росіянам.
В МЗС Ірану розповіли чи планує Тегеран передачу балістики Росії - Боррель
Жозеп Боррель, балістична ракета, Аббас Арагчі / колаж: Главред, фото: Вікіпедія

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що Тегеран не має наміру передавати Москві балістичні ракети. Про це заявив високий представник Європейського союзу з зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель, під час пресконференції за підсумками засідання міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі.

Раніше у пресі з'являлась інформація про те, що Іран розглядає можливість передачі Росії свого балістичного озброєння, яке, ймовірно, Москва могла б використати у війні проти України.

відео дня

Глава європейської дипломатії прокоментував цю ситуацію під час спілкування із главами міністерств закордонних справ країн-членів НАТО.

"Безпосередньо перед початком зустрічі (глав МЗС країн ЄС у Брюсселі, - ред.) я надіслав повідомлення новому міністру закордонних справ Ірану Сейеду Аббасу Арагчі, в якому висловив свою стурбованість", - розповів Боррель.

Він також додав, що від представників Ірану він одразу ж отримав відповідь, що ця інформація не є правдивою.

"Щодо Ірану, давайте розрізняти безпілотники та ракети. Побоювання, підозри стосуються можливості щодо ракет. І це те, що сказав міністр: нічого цього немає. І зі свого боку ми також не маємо доказів, що це так", - заявив Боррель.

Хто такий Жозеп Боррель?

Жозеп Боррель Фонтельєс – іспанський політик, член Іспанської соціалістичної робочої партії (ІСРП), з 20 липня 2004 до 16 січня 2007 – голова Європейського парламенту. З 1 грудня 2019 року – Високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки, пише Вікіпедія.

Російсько-іранські відносини та вплив на війну в Україні

Нагадаємо, в травні стало відомо, що під час аварії гелікоптера загинув президент Ірану Ібрагім Раїсі, проте це ніяк не повпливало на відносини Ірану та РФ, так як всі важливі рішення в країні із Близького Сходу приймає духовний лідер - аятола Алі Хаменеї.

Також раніше стало відомо, що Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ), що входить до системи ООН, надавало підтримку вченим-ядерникам, які працюють на іранський диктаторський режим аятолл, а також відправлляло їх на навчання в Росію.

Як повідомляли раніше західні аналітики, Іран вперше почав поставляти для росіян авіабомби Qaem-5, які можуть використовуватись для війни проти України.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Іран війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Блекаут і знищення каскаду ГЕС у РФ: названо головні цілі для балістики ЗСУ

Блекаут і знищення каскаду ГЕС у РФ: названо головні цілі для балістики ЗСУ

01:30 Україна
В ЄС обговорили можливість дати дозвіл бити ЗСУ по РФ: висновки зустрічі

В ЄС обговорили можливість дати дозвіл бити ЗСУ по РФ: висновки зустрічі

00:26 Світ
"Війна не за сценарієм Путіна": в ОП натякнули на продовження Курської операції

"Війна не за сценарієм Путіна": в ОП натякнули на продовження Курської операції

22:50 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Росіяни рвуть і метають: брати Меладзе вперше показали свою громадянську позицію 58178

Росіяни рвуть і метають: брати Меладзе вперше показали свою громадянську позицію

Говорити не може, їсть через шприц : що відбувається в житті путіністки Олени Воробей 5466

"Говорити не може, їсть через шприц": що відбувається в житті путіністки Олени Воробей

Вийде ідеально насичений смак: відомий кухар розкрив секрет, як квасити капусту 5009

Вийде ідеально насичений смак: відомий кухар розкрив секрет, як квасити капусту

Китайський гороскоп на завтра 30 серпня: Кроликам - жертви, Свиням - проблеми 4267

Китайський гороскоп на завтра 30 серпня: Кроликам - жертви, Свиням - проблеми

Останні новини

04:42

Принесуть багатство і щастя: які картини мають бути в квартирі за фен-шуй

04:30

Олена Мозгова змінила імідж та перестала бути схожою на себе

04:00

Маша Кондратенко прокоментувала чутки про роман із відомим співаком

03:45

4 найкращі способи, як відмити плитку у ванній: усі забруднення безслідно зникнутьВідео

02:47

В МЗС Ірану розповіли чи планує Тегеран передачу балістики Росії - Боррель

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

02:36

Росіяни панікують: ворог боїться заходу українських ДРГ на Курську АЕС - Світан

02:00

Чому варто кожного ранку випивати склянку теплої води: корисний фактВідео

01:47

Паралімпіада-2024: на якому місці Україна та скільки медалей вже завоювала

01:30

Блекаут і знищення каскаду ГЕС у РФ: названо головні цілі для балістики ЗСУ

Реклама
01:08

РФ використала в степах України арктичних морпіхів та дивну техніку - Плетенчук

00:26

В ЄС обговорили можливість дати дозвіл бити ЗСУ по РФ: висновки зустрічі

00:08

Доторкнувся до легенди: Потап засвітився в компанії світових знаменитостей

29 серпня, четвер
23:31

Жодних перемовин не може бути: опозиціонер РФ заявив про війну в Україні

23:27

Дьомін уперше розкрив правду про роман із Мішиною: "Чому зникла раптово?"

22:50

"Війна не за сценарієм Путіна": в ОП натякнули на продовження Курської операції

22:48

Угорщина догралась: через політику Орбана в ЄС можливий бойкот

22:42

Кремль може відвернутись від Курської області в обмін на війну в Україні

22:06

Новий член сім'ї: Дзідзьо здивував шанувальників поповненням

22:05

Командувачі НАТО таємно зустрілись у Дрездені: українці також були присутні

22:04

"Покласти край війні": Україна має використовувати F-16, де це потрібно - Павел

Реклама
22:03

Катастрофа F-16 ЗСУ: західні ЗМІ дізналися про версію з "дружнім вогнем"

21:20

Катастрофа для Путіна: в МЗС Швеції зробили гучну заяву про "Курську операцію"

21:12

Путіну світить арешт за ордером МКС: у Кремлі анонсували несподіваний візит

20:51

Як позбутися слимаків: топ-5 креативних рішень для садівників

20:10

Путін може просити про мир: британський аналітик назвав умову

20:08

Урожаю можна й не побачити: рослини, які не можна садити біля малини

19:34

Литимуть дощі, але не скрізь: якою поде погода 30 серпня

19:27

"Смартгодинник" для садів і виноградників: вчені розробили знахідку для врожаю

19:25

Аварія F-16 ЗСУ: у CNN дізналися ім'я загиблого українського пілота

19:13

У Німеччині звинуватили Путіна у підготовці нової "холодної війни" проти України

19:10

Ракета-дрон "Паляниця" нищить ворогівПогляд

18:32

Ціною всього 300 доларів: експерти перерахували найкращі бюджетні смартфони

18:31

"Ми не воюємо з РФ": Рим не дозволяє ЗСУ бити італійською зброєю по Росії

18:30

Світла буде більше: графік вимкнення електроенергії на 30 серпня

18:10

Зірка "Слуги народу" розповів про знущання в поліції: "Били мене"

18:06

Дуже жорсткі бої: Сирський назвав "найгарячіші" точки фронту на сході

18:06

В Україні розбився F-16: що відомо про катастрофу - WSJ

17:57

"Авіація РФ під загрозою знищення": експерт розкрив переваги ракети-дрона "Паляниця"

17:49

Оригінальніше і дешевше, ніж квіти: що подарувати вчителю на 1 вересня

17:39

Володарка найширшого язика в світі: як виглядає жінка-рекордсменка

Реклама
17:28

Лише люди з високим IQ знайдуть жирафу за 7 секунд: непроста загадка для кмітливців

17:12

Шоу, де гумор та імпровізація вирішують все: на ТЕТ прем’єра нового проєкту "Батли"Відео

17:05

Загроза для міст-стотисячників: у ЗСУ назвали нові цілі РФ після Покровська

17:02

Попри позицію США: в ЄС заявили про допомогу Україні коштом доходів від росактивів

16:52

Потрібен інший підхід: військовий розповів, як можна перемогти Росію

16:48

В США чоловік отримав штраф за надування мильних бульбашок: в чому причина

16:36

"Завдання реалізовуються": Зеленський терміново скликав на нараду військових

16:26

Чого дуже сильно бояться миші - хитрощі, які реально допомагають

16:16

ЗСУ можуть використовувати F-16 для ударів по РФ: гучна заява ЗС Нідерландів

16:14

Подоляк назвав три причини, чому переговори із РФ зараз неможливі: коли це може статись

^
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Операція в Курській області
США обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогноз
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомГоловоломкиУсе про шоу-бізнес
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Війна з Росією
Бої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження дочкиЗ днем народження, кумЗ днем нарождення жінці
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти