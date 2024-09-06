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Росія отримала від Ірану нові балістичні ракети для ударів по Україні - WSJ

Руслана Заклінська
6 вересня 2024, 22:56
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Росіяни можуть застосовувати більшу кількість власних ракет "Іскандер" по цілях великої дальності, заявив Шонн Белл.
Росія отримала від Ірану нові балістичні ракети для ударів по Україні - WSJ
Іран відправив до Росії балістичні ракети / Колаж: Главред, фото: скріншот з YouTube, Міноборони РФ

Іран відправив до країни-агресора Росії партію балістичних ракет малої дальності. Європа і США працюють над новими санкціями у відповідь на дії Ірану. Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на анонімних європейських та американських чиновники.

Видання зазначає, що Іран надав Росії балістичні ракети і агресор отримав потужний військовий інструмент для використання проти України.

"Цей крок був зроблений в той час, коли Росія посилила свої ракетні атаки на українські міста та інфраструктуру, в результаті чого за останні дні загинули десятки мирних жителів", - пише WSJ.

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Військовий аналітик Sky News Шонн Белл заявив, що постачання іранських балістичних ракет Росії є "неминучим".

"Ми розуміємо, що російські солдати перебували в Ірані, де проходили навчання протягом останніх кількох тижнів, і хоча повідомлення про це неймовірно делікатні, я отримав інформацію, що це неминуче. Тож це питання днів", - зазначив він.

Белл також зауважив, що російський диктатор Путін уклав контракт з Іраном у грудні минулого року. Іран надасть РФ два типи балістичних ракет малої дальності.

"Це означатиме, що росіяни зможуть застосовувати більшу кількість власних ракет "Іскандер" по цілях великої дальності. Це дуже тривожить", - підкреслив військовий аналітик.

Росія отримала від Ірану нові балістичні ракети для ударів по Україні - WSJ
Що відомо про "Іскандер" / Інфографіка: Главред

ОТРК Іскандер

Сімейство російських оперативно-тактичних ракетних комплексів. Розроблено науково-виробничою корпорацією Конструкторське бюро машинобудування в місті Коломні Московської області, передає Вікіпедія.

Основне призначення ракетних комплексів Іскандер - це знищення систем ППО і про противника, а також найважливіших об'єктів, що прикриваються ними, на дальностях до 500 км.

На думку The National Interest, ОТРК Іскандер є найнебезпечнішою зброєю ЗС РФ, оскільки має дуже низький бар'єр неядерного застосування, а велика дальність ракет та їхні можливості подолання ППО може одразу ж призвести до величезних збитків у разі нанесення ударів по аеродромах, логістичних центрах тощо. Експерти порівнюють масоване застосування ОТРК Іскандер за масштабом збитку з наслідком бомбардувань авіації НАТО.

Удари РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, російські окупанти збільшили використання балістичних і аеробалістичних ракет, зокрема Ха-22, Кинжал і Іскандер-М, через їхню високу ефективність у порівнянні з крилатими ракетами та БПЛА. Військовий експерт Андрій Крамаров пояснив, що ці ракети важче збити через обмежені можливості української ППО.

Також Кочетков сказав, що РФ може здійснювати масовану ракетну атаку раз на місяць. В проміжках між такими атаками ворог здатен запускати 5-10 ракет мало не щодня.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль попередив про нові масовані ракетні та дронові атаки на енергетичну інфраструктуру України з боку Росії. Шмигаль зазначив, що розвідка вже зафіксувала підготовку до цих ударів.

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Іран Искандер балістичні ракети війна Росії та України ракетний удар
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