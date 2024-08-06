Іран готується до війни з Ізраїлем: у NYT розкрили, яку роль відіграє Росія

Москва не може дозволити собі відмовити Тегерану в допомозі, оскільки вона значною мірою покладається на іранські безпілотники в Україні.

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Іран попросив у Росії ППО для підготовки війни з Ізраїлем / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, скріншот

Іран готується до можливої війни з Ізраїлем, тому запросив у Росії сучасні системи протиповітряної оборони. Поставки, ймовірно, вже йдуть.

Як пише видання The New York Times, двоє іранських чиновників, обізнаних із плануванням війни, один із яких є членом Корпусу вартових ісламської революції, підтвердили, що Іран звернувся з таким проханням до РФ. За їхніми словами, Росія почала постачання сучасних радарів і засобів протиповітряної оборони. Зазначається, що чиновники говорили на умовах анонімності, оскільки не були уповноважені обговорювати цю допомогу публічно.

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За даними NYT, 5 серпня Тегеран відвідав екс-міністр оборони РФ Сергій Шойгу. Він зустрівся з новим президентом Ірану Масудом Пезешкіаном, командувачем іранських збройних сил бригадним генералом Мохаммадом Багері, який очолює планування військових ударів по Ізраїлю, і з секретарем Вищої ради національної безпеки Ірану.

"Візит Шойгу підкреслює тісний союз між Іраном і Росією, який зміцнився після початку війни в Україні 2022 року. Іран надав Росії військові безпілотники, і дві країни нещодавно завершили угоду про розширення військового та розвідувального співробітництва", - пишуть журналісти.

Іранське державне телебачення показало, як Шойгу і генерал Багері привітали один одного, зустрілися віч-на-віч, а потім узяли участь у ширшій зустрічі за столом переговорів із членами російської делегації та іранськими військовими чиновниками.

Шойгу заявив, що РФ готова до "повноцінної співпраці з Іраном з регіональних питань".

Генерал Багері заявив, що відносини між їхніми країнами є "глибокими, довгостроковими і стратегічними", і що за нового уряду Ірану вони будуть тільки розширюватися.

Видання нагадує, що Росія також має економічні та культурні зв'язки з Ізраїлем, тому що там проживає велика кількість російських євреїв. Але аналітики кажуть, що Москва не може дозволити собі відмовити Тегерану в допомозі, оскільки вона значною мірою покладається на іранські безпілотники в Україні.

"Якщо іранці просять росіян про протиповітряну оборону, вони використовують свої важелі. Питання в тому, як росіянам задовольнити Тегеран, не зіпсувавши водночас своїх відносин з Ізраїлем", - прокоментував представник консалтингової компанії з питань розвідки і безпеки Soufan Group Колін П. Кларк.

Убивство лідера ХАМАС в Іраїні - що відомо

31 липня в столиці Ірану ліквідували одного з лідерів палестинського угруповання ХАМАС Ісмаїла Ханію.

Ханію було вбито внаслідок вибуху у своєму гостьовому будинку, коли він відвідував Іран у день інавгурації нового президента.

У ХАМАС звинуватили в нападі Ізраїль. Високопоставлений представник ХАМАС, член політбюро Муса Абу Марсук зазначив, що вбивство "не залишиться без відповіді".

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) відмовилася коментувати ці повідомлення.

Верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї наказав завдати прямого удару з Ірану по Ізраїлю.

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