Іран озброює РФ новітніми авіабомбами: у Bild назвали ймовірні цілі ударів

Іранський дрон із новими ракетами мав атакувати Україну, пише Юліан Рьопке.

https://glavred.net/world/iran-vooruzhaet-rf-noveyshimi-aviabombami-v-bild-nazvali-veroyatnye-celi-udarov-10568384.html Посилання скопійоване

РФ почала застосовувати бомби Qaem-5 / Колаж: Главред, Фото: Bild

Іран уперше поставив Росії новітні авіабомби Qaem-5 ("Каім-5"), які можуть використовуватися для ударів по Україні.

Про це повідомляє експерт Bild з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке, коментуючи відеозапис із Курської області, де розбився важкий іранський безпілотник Qods Mohajer-6.

Експерт звернув увагу на те, що БПЛА ніс на борту новітні іранські керовані авіабомби Qaem-5. Він зазначає, що в самому Ірані їх поставили на озброєння тільки 2019 року.

відео дня

"Судячи з усього, дрон мав атакувати Сумську область, але з невідомої причини впав", - ідеться в повідомленні.

Підкреслюється, що раніше ЗС РФ не застосовували високоточні Qaem-5 в Україні. За словами Рьопке, їхнє використання свідчить про "новий рівень" військового співробітництва Тегерана і Москви.

Військова допомога Ірану РФ - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що Іран продовжить озброювати РФ. Головну роль в управлінні Іраном відіграє духовний лідер - аятола Алі Хаменеї, нагадав Олександр Кочетков.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Іран передав Росії балістику для ударів до 700 км. Іран стає все більш важливим постачальником і також отримав вигоду з цих відносин.

Як повідомлялося раніше, Росія допомагає Ірану поліпшити його можливості зі збору супутникових даних і пропонує допомогу Тегерану в галузі ракет, протиповітряної оборони та військової електроніки. Тегеран планує закупити у Росії винищувачі Су-35. Також країна хоче закупити іншу військову техніку, зокрема радари та ударні вертольоти.

Що відомо про Bild Bild - найпопулярніша щоденна газета в Німеччині, а також довгий час була найпопулярнішою газетою в Європі. Її платний тираж становить 986 027 примірників, що на 77,6% менше, ніж у 1998 р. Національний таблоїд видається берлінським видавництвом Axel-Springer-Verlag з червня 1952 року, повідомляє Вікіпедія. Комерційний успіх газети спричинив появу медіа-бренду Bild, під яким Axel-Springer-Verlag видає кілька друкованих відгалужень і новинний портал Bild.de. У 2023 році медіакомпанія була змушена припинити свою діяльність у сфері виробництва телевізійних програм з телеканалом Bild, який проіснував лише два роки. Довгострокові плани видавця включають припинення випуску друкованої газети та перехід на повністю цифрову пропозицію. У квітні 2022 року 603 284 читачі скористалися платною цифровою послугою Bild plus. За кількістю передплатників він є найбільшим у Європі та десятим у світі. За даними опитування Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), у березні 2019 року Bild.de є найвідвідуванішим новинним сайтом у Німеччині, який відвідало близько 25 мільйонів осіб.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред