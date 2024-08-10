Замасковані під вантажівку: Іран може надати сотні нових ракет Росії

Ababil це досить невелика за розмірами ракета довжиною 3,7 метра, вагою 240 кілограмів та дальністю до 86 кілометрів, кажуть аналітики.

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Іран може надати сотні нових ракет Росії / колаж: Главред, фото: скріншот, Вікіпедія, flickr

Іран може передати сотні балістичних ракет для країни-агресорки Росії задля ведення війни в Україні. Йдеться про Fath-360 та Ababil, які мають свої особливості. Про це повідомляє Defense Express.

Зазначається, що Іран перебуває на останніх стадіях перед наданням Росії значної кількості ракет "поверхня-поверхня". Ймовірно, Росія та Іран підписали відповідний контракт ще 13 грудня 2023 року.

Ababil це досить невелика за розмірами ракета довжиною 3,7 метра, вагою 240 кілограмів та дальністю до 86 кілометрів. Вона існує у двох версіях з супутниковою та інерціальною навігацією та з додатковою оптико-електронною системою наведення на кінцевій ділянці.

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"Також відомо, що пуск ракети здійснюється з транспортно-пускових контейнерів, які групуються по 8 на одній платформі", – пишуть аналітики.

За словами видання, до останнього про існування цієї ракети публічно не повідомлялось. Водночас назва Ababil також активно використана і для найменування БпЛА, як розвідувально-ударних, так і далекобійних дронів-камікадзе.

За даними Defense Express, ця ракета жодного разу не фігурувала, як така, що цікавить Росію. Варто також додати, що ця розробка відома під назвою BM-120, а про її існування стало відомо лише наприкінці 2021 року.

Повідомляється, що ця ракета має довжину у 5,1 метра, при діаметрі 368 міліметрів, загальну вагу 787 кілограмів, з якої на бойову частину припадає 150 кілограмів та досягає швидкості 4 Маха, дальність польоту до 120 кілометрів.

"Система наведення Fath-360 складається з інерціальної системи та супутникової навігації. Вочевидь ця ракета базується на Fateh-110 і є її значно зменшеною копією. Візуально, окрім розміру, який часом складно розрізнити на фото, вони відрізняються хвостовим оперенням у районі хвоста. Водночас пускова Fath-360, що є вже традицією для Ірану, замаскована під звичайну цивільну вантажівку", - підкреслили в Defense Express.

Що відомо про Defense Express Defense Express — українська інформаційно-консалтингова компанія, що спеціалізується на огляді військової техніки, озброєнь та військово-промислового комплексу України. Видає два друковані журнали та має вебпортал, пише Вікіпедія. Компанія визнається експертною у своїй галузі численними українськими ЗМІ. Брала участь у реалізації інформаційних проєктів, зокрема для ГУР МОУ.

Співпраця Ірану з Росією - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, найближчим часом Іран може передати Росії балістичні ракети малої дальності Fath 360, а також іншу військову техніку. В цьому пакеті допомоги будуть ймовірно і "шахеди".

Крім того, іранський Корпус вартових ісламської революції повідомив, що його військово-морський флот має на озброєнні нові крилаті ракети, оснащені боєголовками високої вибухової сили, які "неможливо виявити".

У травні повідомлялось, що Іран уперше поставив Росії новітні авіабомби Qaem-5 ("Каім-5"), які можуть використовуватися для ударів по Україні.

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